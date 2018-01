Prezidentská volba v roce 2013 byla od té letošní odlišná v mnoha aspektech. Mimo jiné šlo o volby, před kterými se za jedním kandidátem spojila prakticky celá kulturně-intelektuální obec. Preferovat Karla Schwarzenberga se bralo mezi novináři, spisovateli a umělci téměř za povinnost. Aspoň to tak působilo zvenčí. Letos je v tomto ohledu situace jiná, vyplývá to mimo jiné z ankety, kterou jsme právě mezi některými podporovateli Schwarzenberga z minulé volby pro naše čtenáře uspořádali. Jediné, v čem se shodují Dan Bárta, Tomáš Halík, Jan Ruml, Eliška Wagnerová a další, je to, že nebudou volit Miloše Zemana.

Dan Bárta, muzikant a skladatel



Přímo nepodporuji nikoho, možná i proto, že počet přijatelných kandidátů je vyšší než minule, kdy to bylo trochu panoptikum. Věřím, že pánové Drahoš, Fischer, Hilšer a Horáček jsou s to být skutečnou a funkční hlavou státu a že mohou napravit škody způsobené Milošem Zemanem, tedy, že doma zvládnou zastřešit celou společnost, bránit liberální demokracii a ctít a nepřekrucovat ústavu a v zahraničí nás zvládnou důstojně reprezentovat.



Tomáš Halík, teolog a sociolog



Po všech stránkách nejlépe připraveným kandidátem je Pavel Fischer. Velmi solidním kandidátem je rovněž (v tuto chvíli známější) profesor Drahoš. Zvolím z těchto dvou toho, kdo bude po debatách tohoto týdne mít největší šanci se dostat do druhého kola a zvítězit nad Zemanem.

Roman Joch, politický komentátor a překladatel



'Kdokoli, než Zeman.' Miloše Zemana považuji za tak špatného prezidenta, že každý z těch osmi vyzyvatelů (s výjimkou pana Hanniga, o kterém ale nepředpokládám, že se do druhého kola dostane) je pro mě přijatelný. Takže za důležitější než první považuji kolo druhé. Kdokoli se dostane do druhého kola a bude mít příjmení jiné než Zeman (či Hannig, ale ten se tam nedostane), dostane můj hlas.



Ve srovnání s Milošem Zemanem jsou pro mě přijatelní pánové Horáček a Hilšer (i když to s tou moderností přehánějí), pan Fischer (i když to přehání s tou laskavostí), pan Drahoš (který, jak průzkumy ukazují, se zřejmě do druhého kola dostane - a pokud se tak stane, dostane v něm můj hlas a budu jen doufat, že jej zvolíme příštím prezidentem České republiky), pan Hynek, jehož názory jsou nejbližší mým (pokud by to bylo jen o názorech, volil bych v prvním kole jeho, avšak má velice slabou kampaň a za obskurní stranu), i pan Topolánek, kterého v prvním kole volit budu, protože má razanci, energii, tah na branku, a to v dnešní situaci potřebujeme nejvíce. Takže 'kdokoli než Zeman'.

Budu volit pana prof. Drahoše. Má podobné předpoklady pro prezidentskou roli jako Michal Horáček, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer, ovšem prof. Drahoš má podle všeho navíc i největší i šanci porazit Zemana v druhém kole a to je pro mě dnes v tomto těsném zvažování rozhodující. Volím cestu, jak co nejspolehlivěji ukončit toto ostudné a společnost demoralizující období Zemanova prezidentství. Pro příště by mi úplně stačilo, když bude nový prezident dodržovat Ústavu, bude nezávislý na antidemokratických a extrakčních strukturách a nemusí ani moc vyčnívat. Pokud bude navíc střídmým způsobem využívat příležitosti k posílení demokratického smýšlení, vzájemnosti a empatie a k povzbuzení občanské společnosti, zcela překoná má očekávání. To, že by taková očekávání měla být vlastně samozřejmá, dost vypovídá o situaci, do níž jsme dospěli.

Michal Prokop, muzikant, skladatel a bývalý politik



Musím říci nejprve, že jsem od samého začátku byl proti přímé volbě prezidenta, a nic na tom neměnil fakt, že v té první volbě se ocitl v druhém kole Karel Schwarzenberg právě s Milošem Zemanem, tedy oba lidé s politickou zkušeností a minulostí. Oba dobře osobně znám, volil jsem jasně Karla. A to jsem tehdy netušil, kam až to může Zeman dotáhnout. Letos je ovšem situace složitější, zatím nejsem schopen se jednoznačně rozhodnout. Budu v prvním kole volit buď Jiřího Drahoše, nebo Pavla Fischera, ale dnes ještě úplně jasno nemám. To není moc příjemné zjištění pro člověka, který se politikou profesionálně zabýval téměř deset let. Ale v druhém kole už to tak těžké rozhodování nebude. Pokud nastane, budu volit kohokoli, kdo bude stát proti Zemanovi, to je jasné. Rád bych, aby se na Hrad vrátila důstojnost, čest a slušnost.



Jiří Ruml, bývalý novinář, signatář Charty 77 a expolitik



Budu i v prvním kole volit pana Jiřího Drahoše. Byť je méně výrazný než ostatní kandidáti, jde o slušného člověka. A to je pro mne rozhodující.

Jiřina Šiklová, socioložka a signatářka Charty 77



V minulých volbách jsem volila Karla Schwarzenberga, letos jsem chtěla volit Pavla Fischera nebo Marka Hilšera, ale pak jsem si uvědomila, že v prvním kole jde především o to, aby se znovu na tento post nedostal Miloš Zeman. Proto budu volit Jiřího Drahoše.



David Vávra, architekt a herec



Kohokoliv kromě Miloše Zemana. Nejlépe Pavel Fischer. Pokud ale do druhého kola půjde profesor Drahoš, má můj hlas.



Eliška Wagnerová, senátorka a bývala soudkyně Ústavního soudu



Po delším váhání jsem se rozhodla podpořit Michala Horáčka. Je mně sympatické, že jeho životní osud byl dosti komplikovaný, avšak vždy našel sílu jít dál, a to úspěšně, za svým cílem. Zdá se mi, že jeho hodnoty jsou v souladu s našimi demokratickými a liberálními ústavními hodnotami, jakož i s hodnotami evropskými. Je mi na něm sympatická jeho důvěryhodná empatie k lidem trpícím a vůbec handicapovaným, jimž je ochoten účinně pomáhat. Prostě vysílá dobrý vzkaz do společnosti, což je také úkolem prezidenta. Navíc je to člověk přímo spojený s listopadem 89 a takových, žel, pozvolna ubývá. Jistě není vševědoucí a dokonalý tak, jako ostatně nikdo z nás. Pokud ale bude ochoten se obklopit odborníky z různých oborů, kteří mu budou k dispozici radou a kteří k němu budou a zůstanou kritičtí, pak si myslím, že by se mohl prezidentských úkolů zhostit dobře.



Dodávám, že postoupí-li do druhého kola Jiří Drahoš, nebudu mít nejmenší problém dát mu svůj hlas. K dalším kandidátům se nevyjadřuji, neboť je nepovažuji za potenciálně úspěšné.