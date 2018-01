Prezidenta Miloše Zemana pozná v Česku zřejmě každý. Vyplývá to z ankety INFO.CZ, které s fotkami prezidentských kandidátů objelo restaurace v Ústí nad Labem a Praze. Kromě současné hlavy státu uspěli ještě Michal Horáček a Mirek Topolánek. Naopak zarážející je častá neznalost Jiřího Drahoše. Nahlédněte nyní do atmosféry, která krátce před volbami dýchá ve dvou rozdílných regionech.

Je pošmourný lednový den. Slunce není přes mraky vidět, studený vítr šlehá do tváří, na zemi se povalují poslední zbytky špinavého sněhu, který přežil nedávnou oblevu. Na ulici v Chuderově, malé vesnici kousek za Ústím nad Labem, mnoho lidí není.

Místo dýchá zapomněním. Do očí bije kontrast vcelku pěkného fotbalového hřiště, které nechal zrenovovat někdejší reprezentant Jiří Jarošík, a nevábné budovy, v níž sídlí obchod s potravinami. Ten je zároveň útočištěm pro místní pivaře. Hospodu ve vsi nemají.

„Jedinej, kterej za něco stojí“

Před obchodem tak nejsou výjimečné pohledy na postarší muže s lahvovým pivem v ruce. „No to je Zeman, to je můj kandidát, jedinej chlap, kterej za něco stojí,“ rozplývá se jeden z nich nad fotkou současného prezidenta.

O politiku se podle svých slov zajímá. Podobně jako řada místních má o favoritovi jasno. Vzpomíná na časy, kdy Zeman působil v roli premiéra a praví, že souhlasí s jeho postojem k Izraeli a Palestině. Názor má i na ostatní kandidáty.

„To je taky podvodník. Ze Sportky nebo z čeho. Jméno nevím, jsou lidi, kterými si nezatěžuju hlavu,“ říká, když spatří fotku Michala Horáčka. „A tenhle, to se divím, že není v Leopoldově (nejstarší slovenské věznici, pozn. redakce),“ rozčiluje se nad Mirkem Topolánkem.

Jiné to není ani přímo v Ústí nad Labem. Horáčka s Topolánkem tu poznávají. O prvním občas řeknou, že má pěkné písničky, na druhého je slyšet kritika. Oba však alespoň poznají, část zná ještě zdejšího rodáka Petra Hanniga. Třeba Marka Hilšera ale označují jen jako jako „doktůrka“ či „toho mladého“.

Hrdost na Zemana

Značná část Ústečanů přitom na kameru nechce mluvit vůbec. Rychlou poznávačku odmítají a rovnou řeknou, že stejně nikoho neznají. „Ale klidně napište, že budeme volit Zemana,“ řeknou dvě dámy, jež se jinak do ankety nechtějí zapojit.

Jako by jejich postoj symbolizoval hrdost místních na své rozhodnutí. Zeman je zde populární a Ústečané ho mají rádi. V minulých volbách získal v kraji 61,85 procenta hlasů – nejvíce v Čechách. V republice dopadl lépe jen na Vysočině, v Olomouckém a v Moravskoslezském kraji.

I tady je ale vidět nejčastěji ze všech kandidátů. Zatímco o billboardy Michala Horáčka nebo třeba Marka Hilšera v Ústí nezavadíte, Zemanův obličej na vás kouká na každém rohu. Na náměstí nedaleko krajského úřadu, bývalého sídla Krajského výboru KSČ, se zakrytým symbolem srpu a kladiva, je plakátů se současným prezidentem hned několik.

„Ústí nad Labem stejně jako jiná města zasáhla masivní kampaň, kterou Miloš Zeman nevede. To znamená, že město bylo oblepeno jeho billboardy,“ popisuje novinář Robert Malecký z webu HlídacíPes.org, jenž v Ústí žije již osm let.

Zároveň ale tvrdí, že současná kampaň probíhá hlavně na internetu. Mezi lidmi se o prezidentské volbě příliš nemluví. Ve městě se nekonají ani žádné mítinky kandidátů. Možná proto jména jako Jiří Hynek, Pavel Fischer nebo Vratislav Kulhánek místní neznají.

Plakáty s fotkou Miloše Zemana jsou v Ústí nad Labem všudypřítomné.autor: Vojtěch Veškrna

Blahoš z fakulty

Jiřího Drahoše poznávají Ústečané asi jako Petra Hanniga. „To je ten Blahoš,“ komolí kandidátovo jméno štamgast v restauraci Na Kopečku. „Někdo z fakulty, z Univerzity Karlovy, ne?“ pátrá v paměti barmanka v podniku Čarodějky. „Ale já mám jasno, tohle je můj kandidát, ten mě nezklamal,“ dodává vzápětí a ze sbírky snímků vytahuje Zemanovu fotku.

Prezidentovi voliči se najdou i v Praze - jediném kraji, v němž před pěti lety Zeman druhé kolo nevyhrál. Získal tu necelých 34 procent hlasů. A hlavní město se vyjímá též tím, že tu prezident nikdy nebyl na oficiální návštěvě kraje.

Tmavá hospoda Smíchoff na rohu Nádražní ulice na pražském Smíchově nepůsobí příliš nápadně. Taky tady ale řeší politiku. „Pojďte sem s těmi fotkami,“ pokřikuje jeden z hostů zpoza plné pivní sklenice.

„Máte to pěkný, já se o to zajímám, ale jménem je neznám,“ přehazuje si v ruce snímky Hilšera, Kulhánka či Fischera. „Ale myslím, že tenhle pán,“ zarazí se nad Zemanem, „ten by tu měl ještě chvíli zůstat,“ dokončí větu.

Drahoše nejprve mine, pak se k němu vrátí. Přemýšlí asi minutu, ale na jméno si nevzpomene. Podobně dopadne i ve Smíchovské formance na Andělu. Pozná ho jediný z dotázaných.

„Toho bych měl znát, ne?“

Stejný výsledek udělá Drahoš také na alternativnější Krymské ulici. V kavárnách a bistrech zřejmě nejproslulejší hipsterské lokality v Praze uspěje jen u kuchaře podniku Jam and Co. „Pořád je to bývalý šéf Akademie věd, toho bych měl znát, ne?“ diví se.

Naproti ve veganské restauraci Plevel by s ním ale jen těžko mohli souhlasit. Útulné prostředí evokující přírodní dojem v pátečním dopoledni není příliš zaplněné. Místa pro nově příchozí tu je pořád dost. Přesto se i tady najdou ti, kteří poznávačku vyzkouší.

„Já jsem to zrovna sledovala. Ale nevím, jeďte dál,“ říká jedna z návštěvnic. „Topolánek, Hantych, Zeman, Hilšner“ pokračuje s mírným klopýtáním až ke Kulhánkově fotce. „To je ten Drahuš, nebo něco takového?“ dodá tázavě.

Neznalost kandidátů může sehrát zásadní roli během voleb. Na její nápravu přitom nezbývá příliš mnoho času. Volební místnosti se otevírají v pátek 12. ledna ve 14.00. Šanci zvýšit povědomí o sobě samých tak uchazečům o post hlavy státu dávají prakticky už jen poslední televizní debaty.