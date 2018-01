Členky Femen jsou statečné, ale i naivní, říká novinářka, která navštívila jejich ukrajinské sídlo

Skupina Femen vznikla před deseti lety. O několik let později ji v jejím kyjevském sídle navštívila novinářka Adéla Tallisová Dražanová. „Byl to takový suterénní byt, kde měly posilovací stroj, sprchu a umělou trávu na nácvik. Nebyla to klasická kancelář. Válely se tam barvičky, které používaly. Říkaly, že musí kupovat voděvzdorné barvy, kdyby se zpotily nebo zmokly,“ popisuje setkání reportérka magazínu Reportér. „Na jednu stranu mi přišly velmi statečné, protože svléknout se v mrazu před Gazpromem v Rusku, nechat se zatknout a prosedět několik týdnů v cele, kde mohou být lidé s otevřenou formou tuberkulózy, to není legrace. Na druhou stranu říkaly, že chtějí osvobodit ženy celého světa, nejen Ukrajinky. Z toho jsem měla smíšené pocity,“ dodává v rozhovoru pro INFO.CZ.

Vy jste byla před několika lety přímo v sídle Femen na Ukrajině. Koho jste tam tenkrát potkala?

Skupina vznikla v roce 2008 a v roce 2012, kdy jsem tam byla, tak už byly Femen celkem známé. Zezačátku se svlékaly do spodního prádla. Pak jedna z nich shodila během protestu podprsenku, a tím se to rozjelo. V roce 2012 měly pronajatou „kancelář“ v Kyjevě. Byl to takový suterénní byt, kde měly posilovací stroj, sprchu a umělou trávu na nácvik. Nešlo o klasickou kancelář. Válely se tam barvy, které používaly. Říkaly, že musí kupovat voděvzdorné, kdyby se zpotily nebo zmokly.

Jak těžké bylo se k nim dostat?

Když jsem na ně sháněla kontakt, tak mi mnoho mých ukrajinských kolegů-novinářů řeklo, ať si je najdu sama, že nebudou pomáhat tomu, aby byly v médiích. Vzdělaní lidé je už tehdy neměli moc rádi. Kritika zněla zaprvé tak, že se svlékají a jsou to pitomé husy. A pak také, že už za týden údajně nevědí, proti čemu protestují. Ale to já těžko posoudím.

Akce podnikají celosvětově. Řídí se centrálně z Kyjeva?

Tehdy jich nebylo moc. Protesty dělaly v omezeném počtu, ale mluvily o tom, že mají fanynky a přidružené ženy. Nevím, jestli to fungovalo tak, že jim zavolaly z Minsku, že je tam skupina holek, která se chce k protestu připojit.

Spojovalo je to, že jim vadilo postavení žen na Ukrajině i v celém postsověstkém prostoru. Všechny do jedné, co tam tenkrát seděly, říkaly, že pochází z malých měst a byly vychovávané ke „sporákovému“ životu. Říkaly, že mají problémy nejen ve společnosti, ale i doma. Některé matky dokonce za nimi přijížděly do Kyjeva, tahaly je za vlasy a nařizovaly jim odjet domů.

Jaký jste z jejich akcí měla pocit?

Přišly mi na jednu stranu velmi statečné, protože svléknout se v mrazu před Gazpromem v Rusku, nechat se zatknout a prosedět několik týdnů v cele, kde mohou být lidé s otevřenou formou tuberkulózy, to není legrace. Na druhou stranu říkaly, že chtějí osvobodit ženy celého světa, nejen Ukrajinky. Z toho jsem měla smíšené pocity.

Podle čeho si vybírají místo, kde zasáhnou?

Stále četly zprávy, mluvily o tom mezi sebou. Myslím, že tenkrát si možná ani plně neuvědomovaly, co všechno se jim může stát. Navíc v Rusku, kde také protestovaly, doznívala éra Dmitrije Medveděva, během níž se dalo celkem „dýchat“. Říkaly mi ale také, že protestovaly v Turecku proto, že je pozval turecký byznysmen, který vyráběl spodní prádlo. Zaplatil jim letenky. Chtěl je využít pro reklamu. Nad tím jsem se pozastavila.

Překvapilo vás, že si vybraly české prezidentské volby?

Myslím, že Ukrajinci obecně mají povědomí o Česku. Českou politickou scénu podle mě začali sledovat ve chvíli, kdy Zeman začal mluvit o Krymu a postavil se na ruskou stranu. Mnoho z nich má navíc v Česku příbuzné nebo známé. Femen samy zprávy četly. Přišlo mi, že se zdroji pracovat umí. Byly i zdatné na sociálních sítích a podobně.

S aktérkou dnešního protestu Angelinou Diash jste se osobně nepotkala?

O ní jako o osobě nevím nic. Ale všechny, které tam tehdy byly, měly zkušenost se zatčením, celou předběžného zadržení. Počítaly s tím, že to je součástí jejich reality. Jsem ale přesvědčená o tom, že dnes je Femen už jinde. Od té doby jsem je ztratila trochu ze zřetele.