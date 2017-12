Do jmenování profesorů bychom nezasahovali, tvrdí Zemanovi vyzyvatelé. Hrad mlčí

Prezidentští kandidáti by ve funkci hlavy státu jmenovali profesory podle návrhů vysokých škol. Do návrhů by nezasahovali, protože jde o pravomoc akademických obcí. Uchazeči o post prezidentů to uvedli v anketě ČTK. Neodpověděl na ni současný prezident Miloš Zeman, který v minulosti některé profesory odmítl jmenovat.