Česko zná jména finalistů prezidentské volby – proti Miloši Zemanovi se za dva týdny postaví Jiří Drahoš a do klíčového politického střetu jde z lepší pozice, než očekával. Naopak Miloš Zeman s ohledem na rozložení sil není v tak luxusní pozici, jak zřejmě jeho tým očekával. Drahoš odpoledne vystoupil před svými podporovateli a novináři a dal najevo, že se cítí před druhým kolem silný.

Po nezbytném výčtu lidí, kteří zaslouží dík za podporu a pomoc s kampaní, Drahoš odložil pomyslné rukavice. Bylo po čtvrté hodině odpoledne a tou dobou byla sečtená naprostá většina hlasů. Bývalý šéf Akademie věd se těšil z podpory zhruba 26 % voličů, Zemanovi připadalo necelých 40 % hlasů.

Drahoš vzápětí nahlas pojmenoval fenomén provázející celou kampaň – chybějícího Miloše Zemana, který s oponenty bojoval jedině na dálku za pomoci servilního moderátora a majitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa nebo svého mluvčího. „Jdeme doufám do finále a já si kladu otázku s kým vlastně budu soupeřit. Jestli s Milošem Zemanem – to je kandidát – nebo s jeho spolupracovníky,“ řekl Drahoš. „Já mám pocit, že soupeřím s pány Ovčáčkem, Mynářem a Nejedlým,“ dodal explicitně.

Drahoš má před druhým kolem slibnou pozici – od Zemana ho dle předběžných výsledků dělí zhruba 13 procentních bodů a má šanci přesvědčit voliče dalších kandidátů s vyšším ziskem hlasů. „Všichni, kteří máte zájem o změnu, přijďte k volbám. Věřím, že to nebude marné,“ dodává.

Drahoš na rovinu řekl, že očekává podporu od dalších kandidátů. Spoléhá na ni s odkazem na televizní debaty, kde si prý podporu proti Zemanovi předběžně slíbili. „Nebudu se ale doprošovat,“ konstatoval.

K volbě Drahoše v druhém kole už vyzval Mirek Topolánek, po prvotním váhání Drahošovi vyjádřil podporu i Pavel Fischer, který v prvním kole zabodoval a dostal se na třetí místo se ziskem přibližně 10 % hlasů.

Drahoš řekl, že by se Zemanem před druhým kolem rád diskutoval tváří v tvář, ale nechává na protivníkovi, zda přijme výzvu. „ Nebudu vykřikovat do větru, aby Miloš Zeman slezl z Hradu a šel debatovat,“ uvedl. Zeman později řekl, že do televizní diskuze s Drahošem přijde.

Drahoš dle svých slov ví, že Zeman je dobrý rétor „Ale já už jsme ho v debatách neslyšel dlouho mluvit, zúčastňuje se aranžovaných debat. Mnohdy se opakuje a podepisuje se na něm určitá únava,“ hodnotil Drahoš bez obalu kondici protikandidáta v rozhovoru pro ČT24.

Zeman do druhého kola nevstupuje jako favorit. Politologové vesměs míní, že na rozdíl od Drahoše nemá takové rezervy voličů. Drahoš může spíše oslovit lidi, jejichž kandidát v prvním kole neuspěl. Česko pravděpodobně čeká tvrdá kampaň.