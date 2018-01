Kandidáti na Hrad jsou marťani. Až na Zemana a Topolánka, říká exprezident Klaus

Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) podle bývalého prezidenta Václava Klause ve Sněmovně příští týden nejspíš důvěru nedostane. Nevyloučil ale, že by premiér mohl s některými zákonodárci mít „nějaké skoro byznysové dohody“, aby pro jeho kabinet ruku zvedli. Klaus to řekl dnes v pořadu Partie televize Prima. Míní, že by vláda bez řádného mandátu měla dělat jen provozní rozhodnutí. Vyjádřil se také k prezidentským volbám. Ačkoliv konkrétní jméno neprozradil, jeho preference jsou jasné: hlavou státu musí být člověk s politickými zkušenostmi.