Kdyby prohrál Zeman, byl by to dobrý den, píše německý tisk. Prezident prý Česko rozděluje

Porážka Miloše Zemana v prezidentských volbách by byla dobrým dnem pro Česko i Evropu, je přesvědčen německý deník Süddeutsche Zeitung. Současný prezident zemi rozděluje svým populismem a provokacemi, konstatuje zase server magazínu Spiegel. Českým prezidentským volbám, jejichž první kolo se uskuteční dnes a v sobotu, se nezvykle široce věnují i další německá média.

Süddeutsche Zeitung v souvislosti s volbami píše i o spojenectví Zemana a premiéra Andreje Babiše, kterého Zeman navzdory podezření z podvodu prosazuje za ministerského předsedu, aby si sám zajistil moc. Bavorský list takový postup považuje za prolomení tabu v rámci Evropské unie.

Jak Zeman, tak Babiš mají podle deníku „flexibilní vztah" k právnímu státu, což je ale polovině Čechů srdečně jedno. Pro druhou polovinu Čechů je k dispozici přesvědčivý prezidentský protikandidát Jiří Drahoš, který odmítá populismus a vystupuje jasně proevropsky. „Nejen Čechům lze přát, aby Miloš Zeman musel brzy odevzdat klíče od pražského sídla prezidenta. Byl by to dobrý den - pro Česko a pro Evropu," míní Süddeutsche Zeitung.

Server magazínu Spiegel svůj článek nazval „Nejhorší volba" a připomíná v něm mimo jiné řadu Zemanových kontroverzních výroků, ať už směřovaly na adresu novinářů, abstinentů nebo muslimů. „Když chce český prezident Miloš Zeman vtipkovat, je to často mimo - pak působí, jakoby se už neovládal. Ale mnoho z toho, co třiasedmdesátiletý politik říká, je vědomá hra se záští nebo záměrná provokace," míní Spiegel.

Magazín Zemana charakterizuje jako favorita v prvním kole prezidentského hlasování, ve druhém kole by to ale mohl mít těžké, protože jeho osobnost a vystupování Čechy v posledních letech rozdělily - "zhruba polovina voličů ho v žádném případě nechce znovu vidět v úřadu". Za Zemanova největšího soupeře i Spiegel označuje Drahoše, kterého vnímá jako do značné míry protiklad současného prezidenta.

Českým prezidentským volbám se věnuje i rozhlasová a televizní stanice MDR, podle níž Zeman rád provokuje a je mu předhazováno, že rozděluje společnost svými proruskými a pročínskými názory. MDR se zmiňuje i o zdravotním stavu politika, který podle něj někdy působí nepřítomně. O politicky nejistých časech v Česku zase píše list Schwäbische Zeitung, podle něhož je Zeman některými vnímán jako český Trump.