Už zítra a v sobotu vyrazí voliči rozhodnout o novém prezidentovi, který bude v z Hradu vládnout dalších pět let. Na sociálních sítích to vypadá, že každý má teď dojem, že se musí k volbám vyjádřit. Zatímco statusy většiny uživatelů ocení maximálně jejich přátele, influenceři oslovují tisíce i statisíce lidí najednou. Proč je podle nich důležité přijít k volbám a kdo podle nich vyhraje?

Tomáš Břínek ( TMBK ), umělec a grafik

Proč je podle Vás důležité jít k volbám?

U mě konkrétně, protože jsem na své FB stránce slíbil lidem, že půjdu volit toho, koho si zvolí oni skrze hlasování. :) A také protože je samozřejmě důležité skrze volbu pomáhat správně nasměrovat tuhle krásnou republiku.

Podle čeho si vybíráte, koho budete volit?

Jak jsem již zmínil, nechal jsem o osudu svého volebního hlasu rozhodovat své "fanoušky".

Podle dosavadních průzkumů nepřijde volit až 40 % lidí. Co byste jim vzkázal?

Že by se měli vysrat na playstation a jít k volbám:)

Kdo podle Vás vyhraje prezidentské volby?

Miloš Zeman, doufám – jinak si ty koláže budu muset tahat z prstu.

(Nepovinná otázka) Kterému kandidátovi fandíte Vy?

Janě Bobošíkové.

Markéta Lukášková , autorka bestselleru Losos v kaluži

Proč je podle Vás důležité jít k volbám?

Beru to tak, že stejně, jako má stát nějaká práva a povinnosti, mám je i já jako občan. V případě voleb je to samozřejmě právo, ne povinnost. Je podle mě lepší říct svůj názor touhle cestou, než v diskuzích na internetu. Ale právě proto, že tu máme demokracii, ať si to každý udělá tak, jak chce. Nedovedu si představit, že chronického nevoliče přesvědčí nějaké výzvy nebo přemlouvání.

Podle čeho si vybíráte, koho budete volit?

Upřímně řečeno, tak nějak intuitivně, co se týče konkrétně prezidentské volby, program jednotlivých kandidátů jsem nestudovala, pořád beru tu funkci spíš jako reprezentativní, takže mi víc záleží na tom, jestli na mě dotyčný působí slušně, solidně, inteligentně, jestli z něj mám pocit, že bude silným lídrem, bude mít autoritu a jeho slova a činy (vyznamenání, milosti) tak budou brány vážně. Už nechci prezidenta, ze kterého si všichni budou dělat srandu.

Podle dosavadních průzkumů nepřijde volit až 40 % lidí. Co byste jim vzkázala?

Na to jsem vlastně už odpověděla. Nevzkázala bych jim nic, prostě na to kašlou, je to stejně legitimní, jako na to nekašlat. Takový údaj by si možná spíš měla pořádně vzít k srdci ta naše facebooková bublina, kde máme pocit, že se děje všechno zásadní a nedochází nám, že realita je někde úplně jinde. Že spousta lidí prostě tyhle věci neprožívá, protože je tíží často existenciální problémy a ne to, jestli na Hradě bude sedět Horáček nebo Zeman, protože jak se říká, chleba nezlevní.

Kdo podle Vás vyhraje prezidentské volby?

Když se na to kouknu zcela střízlivě, jednoznačně mi vychází, že vyhraje Miloš Zeman. Podle mě nemá v současné době konkurenci.

Kterému kandidátovi fandíte Vy?

Já budu v prvním kole volit na 99 procent Pavla Fischera, v druhém kole asi kohokoliv proti Zemanovi. Dlouho jsem se snažila nenechat se strhnout tou vlnou nenávisti vůči němu, pořád jsem sama sobě zdůrazňovala jeho klady (inteligence, vzdělanost, sečtělost, schopnost mluvit zpatra), ale přebily to bohužel jeho činy a slova, která překousnout nemůžu.

Jaroslav Cerman , influencer

Proč je podle Vás důležité jít k volbám?

Je hezké se občas projít někam jinam, než do práce a pak zas zpátky. A pak do hospody. A zas zpátky. Hodně lidí navíc chce volit srdcem a taková procházka na vzduchu je pro srdce zdravá. Lidi taky mají na chvíli pocit, že mají nějakou reálnou moc a sílu měnit svět, což je jinak právě pocit, který většina z nich nikdy jindy nezažije a který tak zoufale potřebuje.

Někde jsem četl, že hodně nemocí způsobuje stres a špatná nálada. Osobně tomu nevěřím, ale hodně lidí jsou určitě pak po volbách šťastní, tak to je hezké a asi i zdravé. Hodně lidí je pak taky naštvaných a nezdravých, ale tak už to bývá, nic není dokonalé, vždy je to něco za něco. V těch příštích si to třeba zas vymění a bude to v rovnováze. Jako když si rozvedení rodiče každý rok střídají, kdo bude mít děti na Štědrý den a kdo o den později. To je hezké.

Podle čeho si vybíráte, koho budete volit?

Snažím se nad tím hlavně moc nepřemýšlet, protože kandiduje devět bílých starých mužů a to není moc různorodé. Jen jeden má černé vlasy, někteří nemají vlasy pro jistotu vůbec. Řídím se podle toho, co vidím třeba ve snech, tak snad se mi ještě před volbama něco zdát bude. Když to nepůjde, budu se muset řídit podle programu, sympatií, dojmů a tak dále. Achjo.

Podle dosavadních průzkumů nepřijde volit až 40 % lidí. Co byste jim vzkázal?

Tak co já vím, třeba mají něco lepšího na práci. Někdo je třeba nemocný, někomu ujede vlak nohy, někdo spadne do nějaké díry a nemůže ven. To se děje často, některé díry kolem třeba Macochy nebo Brna jsou tak hluboké, že se z nich člověk nikdy nevyhrabe. Někdo třeba ví, že jeho volba by někomu ublížila, ale zase nemůže volit to druhé, tak radši zůstane doma a třeba si hraje doma nebo se opije. Někdo třeba spí, protože pil den předtím.

Nemůžu ty lidi soudit. Vzkázal bych jim: „Věřím vám.“.

Kdo podle Vás vyhraje prezidentské volby?

Bohužel to nebude žádná žena. Bude to další bílý postarší muž. Což nemusí být špatný, může to být někdo, kdo má lidi třeba opravdu rád a záleží mu na tom. A to doufám, že se stane. Ale už je to jako když vydají desátý díl z té série o filmů, kde se nějaký plešatý muž honí s auty. Chce to změnu.

Tomáš Princ, autor projektu Humans of Prague

Proč je podle Vás důležité jít k volbám?

Přestože žijeme v parlamentní demokracii, Miloš Zeman nám v posledních letech setrvale demonstroval, s jak velkou symbolickou mocí je prezidentský úřad spojen. Prezident nastoluje společenská témata a způsob, jakým se o nich přemýšlí a mluví. Případně o kterých se mlčí. Zeman se při svém uvedení do úřadu pojmenoval „prezidentem dolních deseti miliónů“, aby se pak následně obklopoval bohatými lidmi s pochybnou podnikatelskou minulostí, aby se lísal k Rusku, kde život a práva obyčejného člověka v posledních sto letech neměla žádnou cenu, nebo aby štval proti neziskovým organizacím, které často s nejpotřebnějšími lidmi na každodenní bázi pracují. Prezidentské volby by měly být důležité pro každého, kdo vidí za špičku svého nosu.

Podle čeho si vybíráte, koho budete volit?

Vybírám si podle dlouhodobého profilu, zkušeností a světonázoru uchazečů, přihlížím i k jejich programu a veřejným vyjádření v době předvolební kampaně.

Podle dosavadních průzkumů nepřijde volit až 40 % lidí. Co byste jim vzkázal?

Nenechte si namluvit, že váš hlas nic neznamená. Rezignovaná a frustrovaná společnost nahrává oligarchům a diktátorům. Jestli máte pocit, že žádný kandidát není „váš“ a skutečně volit nepůjdete, tak se trochu zastyďte a odpracujte v dalších pěti letech, během funkčního období prezidenta, svou roli občana tak, že budete dělat to, co mnozí uchazeči o prezidentský úřad slibují – sjednocovat spíše než rozdělovat lidi okolo vás, věcně mluvit o důležitých tématech, důstojně naší zemi reprezentovat v zahraničí.

Kdo podle Vás vyhraje prezidentské volby?

Jiří Drahoš.

(Nepovinná otázka) Kterému kandidátovi fandíte Vy?

Pavlu Fischerovi.

Adam Zbiejczuk , specialista na sociální sítě

Proč je podle Vás důležité jít k volbám?

Obecně vzato jsem pro účast u voleb, protože považuji za správné participovat na veřejném dění a politice.

Konkrétně v případě prezidentských voleb jde sice o funkci spíš reprezentativní, ale minulá volební období ukázala, že prezident může s pomocí trochy "kreativity" promlouvat do politického dění poměrně významně. Nehledě na symbolický význam funkce a její mediální sílu. Mám-li tedy vlastní názor na to, jak by měl prezident v ČR vypadat, co reprezentovat, jak se chovat - měl bych jít volit.

Podle čeho si vybíráte, koho budete volit?

Dlouhodobě se snažím orientovat v politickém dění, takže nezkoumám kandidáty teprve týden před volbami. Dívám se na jejich program, odhadované možnosti, lidi, kterými se obklopují, jejich profesní i osobní historii. Volební kalkulačky beru trochu s rezervou, ale klidně si je také zkusím projít. A samozřejmě i já jsem ovlivněn vlastním okolím, debatami s přáteli a kolegy.

Podle dosavadních průzkumů nepřijde volit až 40 % lidí. Co byste jim vzkázal?

Že jsou sami proti sobě. Politika není vzdálená a abstraktní – ovlivňuje naši každodennost. Běžte volit.

Kdo podle Vás vyhraje prezidentské volby?

Myslím si, že do druhého kola postoupí jako nejúspěšnější Miloš Zeman a z druhého místa Jiří Drahoš. A že bude hodně lidí překvapeno nečekaně vysokým výsledkem Pavla Fischera.

Druhé kolo bude těsné a může jej ovlivnit nějaký nový impuls, něco, o čem zatím ještě nevíme. Ale můj tip je, že Miloš Zeman svůj mandát neobhájí.

(Nepovinná otázka) Kterému kandidátovi fandíte Vy?

Myslím, že máme na výběr z řady zajímavých osobností. V ideálním světě bych asi nejraději na Hradě Pavla Fischera. Ale v aktuální situaci se domnívám, že kandidátem s nejširší podporou a spojující rozdílné tábory je Jiří Drahoš, kterého proto také budu volit.

Filip Grznár , sportovec

Proč je podle Vás důležité jít k volbám?

Aby se nestávalo, že chodí volit jen ta primitivní část obyvatelstva České republiky a volby nevyhrávali lidi a strany co tam být nemaj...

Podle čeho si vybíráte, koho budete volit?

Podle vlastní úvahy a zdravého rozumu... většinu kandidátů znám, a tak to není tak těžké.

Podle dosavadních průzkumů nepřijde volit až 40 % lidí. Co byste jim vzkázal?

Nic, chápu, že jsou někteří znechucení a nechtějí volit, a také chápu že někdo nemá čas, tenhle způsob voleb je zastaralej a mělo by se to pokud možno řešit elektronicky...

Kdo podle Vás vyhraje prezidentské volby?

Podle mě maj šanci Zeman a Horáček.

(Nepovinná otázka) Kterému kandidátovi fandíte Vy?

Zeman je dokonalej českej prezident, ale zdravotně už dlouho nevydrží a tak nevím... počkám, až budu moct kandidovat já.

Janek Rubeš, reportér pořadu Honest Guide (Stream.cz)

Proč je podle Vás důležité jít k volbám?

Je to jeden z mála okamžiků, kdy má můj hlas stejnou váhu jako hlas kohokoliv jiného. Byl jsem tak vychován od rodičů a vážím si toho, že žiji ve svobodné zemi, kde jsou svobodné volby.

Podle čeho si vybíráte, koho budete volit?

Aktuálně si vybírám podle sympatií. Radu přátel beru také často v potaz.

Podle dosavadních průzkumů nepřijde volit až 40 % lidí. Co byste jim vzkázal?

Je to jejich volba. A to říkám bez jakékoliv negativní konotace. Spíš bych vzkázal lidem, že není dobré u Zemana říkat “Volila ho půlka národa.” Asi je lepší říkat čtvrtina.

Kdo podle Vás vyhraje prezidentské volby?

Myslím, že opět vyhraje aktuální prezident.

(Nepovinná otázka) Kterému kandidátovi fandíte Vy?

Všem, kteří nejsou zbabělci. Všem, kteří se nebojí vlastního stínu.

Ezy Hýbl , zpěvák

Proč je podle Vás důležité jít k volbám?

V dnešní době je to zásadní věc a po tom, jak dopadly Volby 2017, je to jasný důkaz toho, že volit je důležité, a beztak kdo nevolí, vlastně volí...

Podle čeho si vybíráte, koho budete volit?

Sleduji internet a televizi... upřímně dneska si udělat obrázek správné volby dokáže každý sám velmi jednoduše.

Podle dosavadních průzkumů nepřijde volit až 40 % lidí. Co byste jim vzkázal?

Ať jdou volit, dokud můžeme svobodně rozhodovat o svém osudu a osudu našich dětí... myslím, že za 5 let se tady stalo dost zásadního, co by nás mohlo donutit ten hlas jít hodit.

Kdo podle Vás vyhraje prezidentské volby?

Nechci selektovat nikoho veřejně, to je každého věc, ale přeji si, aby byl zvolen člověk, co bude reprezentovat náš stát dobře a rozumně a bude příkladem lidem.

(Nepovinná otázka) Kterému kandidátovi fandíte Vy?

Je jich zatím více! Budu se rozhodovat na jisto pár dní před a ještě si pořádně projedu vše, ať můj hlas není jen vhození kapky do moře.