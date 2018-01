Horáček: Na Hradě sedí větší bezpečnostní hrozba než teroristi

Bezpečnostní rámy na Pražském hradě? Kandidát na prezidenta Michal Horáček by je nechal odstranit hned první den po nástupu do funkce. Případný útok teroristů je pro něj jako bezpečnostní hrozba zanedbatelná ve srovnání s Martinem Nejedlým, jehož kancelář je přímo vedle té prezidentovy.

Hilšer: Babiš a Zeman? Arogance, privatizace moci a disrespekt

Privatizace moci, arogance a disrespekt. Taková slova volil v rozhovoru s Pavlem Štruncem prezidentský kandidát Marek Hilšer, když přišel řeč na Andreje Babiše a Miloše Zemana. On sám prý u lidí cítí důvěru. A to i přesto, že se mu nepodařilo sesbírat potřebnou podporu 50 tisíc lidí a do boje o Hrad ho poslaly až podpisy 10 senátorů.

Hynek: Politický islám se pokusí převzít moc, říkají to studie

Islám je invazivní politika, která ohrožuje bezpečnost naší země, říká kandidát na prezidenta Jiří Hynek. Odvolává se přitom na řadu „odborných studií“. Sám sebe označuje za respektovaného odborníka, který neimprovizuje.

Hannig: Uprchlíci vezmou dávky a jedou si užívat do Prahy

Současné hlavě státu fandí, do prezidentské volby přesto jde. Hudební producent Petr Hannig by se prý choval diplomatičtěji, v některých otázkách ale zastává vyhraněnější názory. „Nikdy bych nepřijal euro a nejsem eurofederalista,“ vysvětluje Hannig rozdíly mezi ním a Milošem Zemanem.

Fischer: Nabízím Zemanovi důstojný odchod do důchodu

Diplomat Pavel Fischer by se jako prezident nebál bouchnout do stolu. Miloš Zeman je podle něj málo aktivní. Jedná prý v týdnech, on by vše řešil v hodinách. Na vrub současné hlavy státu jdou dle slov bývalého velvyslance ČR ve Francii i nízké platy v nekvalifikovaných profesích.

Drahoš: Bojím se ovlivnění voleb, trestně stíhaného člověka bych premiérem nejmenoval

V souvislosti s volbami se obává možného ovlivnění hlasování zahraničními tajnými službami. Drahoš se kvůli tomu na začátku prosince sešel s odcházejícím premiérem Bohuslavem Sobotkou. Důrazně přitom odmítá, že by se dopustil trestného činu šíření poplašné zprávy, jak na víkendovém sněmu Okamurovy SPD naznačil Miloš Zeman.

Topolánek: Celá Afrika je v pohybu, EU toleruje novodobý obchod s otroky

Kandidát na prezidenta Mirek Topolánek by z Hradu důrazně apeloval na zajištění hranic Evropské unie. Nebezpečí masové migrace podle něj hrozí hlavně ze subsaharské Afriky. „Nigérie bude v roce 2050 třetí nejlidnatější zemí po Číně a Indii,“ vysvětluje Topolánek své obavy v rozhovoru s Pavlem Štruncem.

Kulhánek: Na Hrad bych si pozval šéfa VW, mluvil bych s ním o platech

Kandidát na prezidenta Vratislav Kulhánek má plán, jak zvednout lidem platy v Česku. Jako prezident by si na Hrad zval šéfy koncernů, oslovil by třeba ředitele Volkswagenu. „Dá se očekávat, že by přijel,“ říká Kulhánek v rozhovoru s Pavlem Štruncem.