Podle průběžných kurzů je favorit prezidentské volby jasný, je jím stávající prezident Miloš Zeman. Účast u voleb se odhaduje na 60 procent. Jak by s případným výsledkem zahýbala vyšší účast, například 70 či 75 procent?

To se těžko predikuje, protože záleží, čí voliči by přišli. Nicméně podle sázek našich klientů na volební účast nepředpokládáme, že by účast byla vyšší než 61 procent. Od stavu před pěti lety se tedy příliš nebude.

Jak vypadá poměr sázek na jednotlivé kandidáty?

Souhrnně to vypadá následovně. Náběry na Miloše Zemana činí zatím 55 procent z celkových sázek přijatých na vítěze voleb, na Jiřího Drahoše jsme přijali 25 procent, na Michala Horáčka 10 procent, na Mirka Topolánka 8 procent a zbytek je na ostatní.

Změnily se tyto poměry v návaznosti na aktuální dění okolo Zemana i na celé politické scéně?

Když vezmeme data o náběrech od začátku letošního roku, dochází k akceleraci sázek na Miloše Zemana, na kterého míří 65 procent peněz vsazených na nového prezidenta. Na druhého Drahoše míří 20 procent sázek, třetí je Topolánek s osmi procenty a o čtvrté až páté místo se dělí Michal Horáček s Pavlem Fischerem. Z tohoto pohledu mají sázkaři jasno.

