Nejvíce sledujících má Drahoš, nejčastěji reaguje Topolánek. Jak komunikují prezidentští kandidáti na twitteru?

Po roce, který byl naplněn tvrdou kampaní, a po posledních týdnech, ve kterých jsme měli pocit, že na nás prezidentští kandidáti musí vykouknout i z lednice, konečně nadešel volební víkend. Už tento pátek a sobotu rozhodnou občané České republiky o tom, kdo bude naši zemi příštích pět let reprezentovat. Pokud by se volilo podle aktivity kandidátů na twitteru, Miloš Zeman by rozhodně mandát neobhájil.