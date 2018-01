Někteří spoléhají na manželku, jiní na podporu známých tváří a vysoké IQ. Předvolební spoty prezidentských kandidátů

Prezidentské volby se kvapem blíží a už od zítřka se ve vysílání České televize a Českého rozhlasu objeví volební spoty jednotlivých kandidátů. Videa mohou mít maximálně minutu a voliči je budou vídat a slýchat až do 10. ledna. Většina kandidátů se rozhodla v klipech nastínit svoji představu vládnutí a priority, kterým se chtějí věnovat. Mnoho z nich také spoléhá na podporu známých osobností, ale i svých nejbližších. Miloš Zeman vlastní klip mít pravděpodobně nebude.

Jiří Drahoš

Kandidát, který má dle průzkumů nejvyšší šanci porazit dosavadního prezidenta Miloše Zemana, ve svém spotu zdůrazňuje tři základní priority: „Nebát se, nelhat a nepodvádět”. Občanům by chtěl dle svých slov ulehčit od papírování a poskytnout jim více času na rodinu. Mezi své priority řadí Drahoš investice do vzdělávání, kvality života a přírody. Jako argument pro své zvolení uvádí především praxi ve vedení Akademie věd a nejsilnější podporu občanů, kteří ho do volby poslali díky celkem 142 tisícům podpisů.

www.jiridrahos.cz

720p 360p REKLAMA

Volební kalkulačka: Se kterým prezidentským kandidátem se nejvíce shodujete?

Pavel Fischer

Bývalý velvyslanec a poradce Václava Havla se ve svých spotech opírá převážně o podporu známých osobností. Fandí mu například operní pěvkyně Dagmar Pecková, novinářka a spisovatelka Petra Procházková, politik Hayato Okamura nebo senátor za TOP 09 Tomáš Czernin. „Pavel Fischer má velké zkušenosti jak z tuzemska, tak ze zahraničí, a určitě by reprezentoval dobře naši vlast. Nepracoval by na svém egu, jako se u jiných kandidátů obávám, a já mu zkrátka věřím,” uvedl ve spotu Czernin. Část podporovatelů svá videa navíc doplnila gestem „véčka”, které rád používal i Havel.

www.pavelfischer.cz

Petr Hannig

Hudební producent vsadil ve svém spotu na mluvenou vizi a archivní fotografie ze své hudební kariéry i z rodinných okamžiků. V klipu zdůrazňuje, že jeho hlavním cílem ve funkci bude „naslouchat druhým”. Rád by prý navázal na tradice a vzorem je mu především Tomáš Garrigue Masaryk. Zavazuje se, že bude bránit českou korunu. Na závěr vyzývá diváky, aby byli sebevědomí.

www.petrhannig-rozumni.cz

1080p 720p 360p REKLAMA

Halířové příspěvky, reklama i milionové dary. Co mají prezidentští kandidáti na svých účtech?

Marek Hilšer

Lékař a občanský aktivista se rozhodl do volebního spotu zapojit svoji rodinu. Jeho manželka se tak objevuje už v prvních vteřinách videa a stojí po jeho boku také v závěru. Hilšer popisuje, že za poslední dva roky, které strávil setkáváním s voliči, cítil „zklamání, ale i vřelost a naději”. Zároveň se ptá diváků, jaký prezident by byl podle nich lepší, zda ten, který utrácí miliony, aby vypadal lépe, nebo prezident, který se postaví za lidi. „Mě si nikdo nekoupil. Neutrácím milionové dary, a tak je nemusím nikomu splácet,” tvrdí kandidát v klipu.

www.mareknahrad.cz

720p 360p REKLAMA

Buď přijde změna, anebo dobudování paktu Zeman - Babiš. Jak vidí prezidentskou volbu politologové?

Michal Horáček

Textař a podnikatel použil pro svůj černobílý videoklip především záběry a fotografie z předvolebních setkávání s občany. Lidé by jej měli volit, protože „nemá kamaráčofty s politiky a byznysmeny”. V roce 1989 byl prý na Čechy hrdý. „Pracovali jsme tvrdě, ale ti nahoře rychle zapomněli, co trápí ty pod nimi,” tvrdí Horáček. V závěru prohlašuje před svými podporovateli, že za slušné lidi bude vždycky bojovat.

www.michalhoracek.cz

360p REKLAMA

Jiří Hynek

Šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu se rozhodl do své kampaně zapojit manželku. Ta namluvila spot, ve kterém jsou záběry Hynka na veřejných akcích, ale i momentky z rodiného života. „Je nesmírně chytrý, má IQ 156 a mluví několika cizími jazyky,” vyjmenovává Hynková přednosti svého muže. Ten vzápětí tvrdí, že politici zde nejsou od toho, aby si stěžovali, že něco nejde a je to složité. „Dejte mu svůj hlas. Ten můj už má,” zakončuje kandidátova žena.

www.hynek2018.cz

720p 360p REKLAMA

Vratislav Kulhánek

Bývalý ředitel mladoboleslavské Škodovky o sobě tvrdí, že je životní optimista. Kandidát ODA přesvědčuje diváky, že „umí řídit nejenom auto, ale i velké podniky”. Zároveň by chtěl během svého působení dál vyvracet, že Česko je jen montovna Evropy. „Zažil jsem ranní vstávání na směny, proto bych chtěl vrátit úctu práci a řemeslu, úctu poctivým a pracovitým lidem,” tvrdí Kulhánek.

www.kulhaneknahrad.cz

1080p 720p 360p REKLAMA

Mirek Topolánek

Bývalý předseda vlády vsadil ve svém klipu na silná hesla podložená dramatickou hudbou. Současná společnost je dle Topolánka rozdělená na nesmiřitelné tábory, protože se lidé obávají starých i nových hrozeb. Proto je potřeba „zasypat příkopy”. Prezident by nemel být „ani vítač, ani kývač (…) ani králík z klobouku, jehož názory nikdo nezná”. Podle Topolánka by měl být prezident především silný, energický a demokratický.

www.mirekprezident.cz

1080p 720p 360p REKLAMA

Miloš Zeman

Současný prezident tvrdí, že předvolební kampaň nevede a nepovede. Přestože se po Česku začaly objevovat billboardy a plakáty iniciativy Zeman znovu, které vybízejí k jeho volbě, nejde údajně o jeho aktivitu a nejedná se tak o kampaň. Podobně pravděpodobně pojme Zeman i prostor ve veřejnoprávních médiích. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček redakci INFO.CZ potvrdil, že „klasický volební spot nebyl dodán”. Je pravděpodobné, že Zeman se objeví pouze na statickém obrázku s volebním číslem sedm, které získal od státní volební komise. O tom se ostatně budou moci diváci přesvědčit už v úterý v 9 hodin ráno na druhém programu České televize, kde se spoty poprvé objeví.