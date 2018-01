Až na výjimky zmizeli z politiky, jejich hvězda zazářila a zhasla. Někteří se propadli do úplného zapomnění, jiní o sobě čas od času dají vědět, ale nikoho zvlášť nezajímají. INFO.CZ připravilo přehled toho, co dnes dělají někdejší neúspěšní kandidáti v první přímé prezidentské volbě v Česku.

Karel Schwarzenberg

2. místo, 1 204 195 hlasů

Kdyby se český prezident volil pouze v Praze, na diplomatických zastoupeních a ve vězeních, stal by se jím v roce 2013 bez problémů Karel Schwarzenberg. Jenže na kdyby se nehraje. Tehdejší předseda TOP09 se od svého neúspěchu ve volbě začal zvolna stahovat z popředí. V čele strany ho nejprve fakticky a posléze i formálně vystřídal Miroslav Kalousek. Ubývá i veřejných vystoupení Karla Schwarzenberga. Ten je momentálně řadovým poslancem, mimochodem nejstarším ve Sněmovně.

Jan Fischer

3. místo, 841 437 hlasů

Byl šéfem Statistického úřadu i předsedou úřednické vlády. Volební průzkumy Jana Fischera dlouhodobě vyhodnocovaly jako velkého favorita prezidentské volby, nakonec v ní ale nejspíš kvůli své nevyhraněnosti propadl. Ze třetího místa se nedostal ani do druhého kola volby. Jediné místo, kde uspěl, byl Írán, kde získal dva hlasy a společně se Zuzanou Roithovou zde první kolo prezidentské volby vyhrál.

Fischer se roku 2013 stal ministrem financí v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, což mu pomohlo zaplatit 5,5 milionu korun, které dlužil za prezidentskou kampaň. Nyní stojí v čele Korejsko-českého fóra budoucnosti, které sdružuje významné osobnosti obou zemí v oblasti byznysu, energetiky, školství, kultury, vědy a výzkumu.

Jiří Dienstbier

4. místo, 829 297 hlasů

Do prezidentské volby ho kandidovala jeho mateřská ČSSD. Od začátku se mu nepřičítaly nijak velké šance, poměrně vysoký zisk hlasů tedy byl nakonec vcelku příjemným překvapením. Kdyby se český prezident volil v Maroku, Dienstbier by vyhrál. Získal zde pět hlasů z osmi odevzdaných. Dienstbier se ve vládě Bohuslava Sobotky stal ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti. Stal se terčem nevybíravých útoků ze všech stran, nakonec ho Bohuslav Sobotka v roce 2016 odvolal.

Někdejší nejoblíbenější český politik je nyní řadovým senátorem.

Vladimír Franz

5. místo, 351 916 hlasů

Jasný vítěz pro české voliči v Gruzii, kde získal čtyři hlasy ze dvanácti. Dlouho nebylo jasné, jestli jeho nominace do prezidentské volby není recese. Nakonec se ukázalo, že nikoliv a mnohooborový umělec nakonec skončil pátý zejména díky protestním a recesistickým hlasům.

Dnes je Franz profesorem Akademie múzických umění pro oblast divadelní dramaturgie.

Zuzana Roithová

6. místo, 255 045 hlasů

Někdejší lidovecká ministryně zdravotnictví, poslankyně, senátorka i europoslankyně v prezidentské volbě nijak nezazářila zejména proto, že to chvílemi vypadalo, jako by se hlavou státu vůbec nechtěla stát. Daleko úspěšnější než v boji o Pražský hrad byla v Bruselu, kde patřila mezi nejaktivnější české zástupce. Ve volbách v roce 2017 se nedostala do Poslanecké sněmovny, postupně se stahuje z velké politiky.

Táňa Fischerová

7. místo, 166 211 hlasů

Původním povoláním herečka se dlouhodobě věnuje otázkám veřejného života, charitativní a lidskoprávní činnosti. Jako kandidátka Klíčového hnutí skončila v prezidentské volbě hluboko mezi poraženými. Její Klíčové hnutí se neprosadilo v žádných dalších volbách, přestože uzavíralo spojenectví s dalšími, obvykle stejně neúspěšnými formacemi.

Sama Táňa Fischeová je od roku 2013 předsedkyní Českého helsinského výboru.

Přemysl Sobotka

8. místo, 126 846 hlasů

Nikdo nedostal v prezidentské volbě tak ukrutně naloženo jako dlouholetý senátor ODS Přemysl Sobotka. Ve volbě propadl způsobem, který by slabší povahu přivedl ke zhroucení. Liberecký lékař si svou porážku nebral nijak zvlášť k srdci. Další čtyři roky zůstal senátorem, než odešel do důchodu.

Jana Bobošíková

9. místo, 123 171 hlasů

Někdejší televizní moderátorka a posléze politička působící ve stále obskurnějších a méně úspěšných stranách a hnutích se už v roce 2008 pokusila stát prezidentkou za KSČM, ale ve volbě jen přednesla projev a pak z ní odstoupila. Podobně pitoreskní byl i její pokus stát se přímo volenou prezidentkou. Skončila na posledním místě.

V roce 2015 byla Bobošíková zvolena předsedkyní Lidické pobočky Českého svazu bojovníku za svobodu. To přimělo některé příslušníky této skupiny, včetně posledních tří žijících „Lidických žen“, k odchodu z organizace. Důvodem bylo podezření ze snahy zviditelnit se a údajné xenofobní výroky.