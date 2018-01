Od softwarových kuliček po alkohol a svini ve funkci. 20 ostrých výroků prezidenta Miloše Zemana

2013

„V žádném případě nebudu souhlasit s tím, aby v mé ochrance byli lidé, kteří, když se na prezidenta vystřelí sedm, byť softwarových, kuliček, nezasáhnou.“

- Prezidentský kandidát Miloš Zeman vzpomíná na to, jak na jeho předchůdce Václava Klause útočník střílel projektily z airsoftové zbraně.

„Takže pane řediteli, kde máme popelníček?“

- Miloš Zeman vede svůj první rozhovor s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem.

„Protože jsem principiálně řekl, že milosti udělovat nebudu, tak to platí i pro pana Kajínka.“

- Miloš Zeman o čtyři roky později doživotně odsouzenému vrahovi Kajínkovi milost dal.

„Vratislav Mynář si především bude muset urychleně udělat prověrku. To je conditio sine qua non (nevyhnutelná podmínka - pozn. redakce). Nastupují dvě možnosti – buď si tu prověrku dodělá, to znamená, že ji dostane, a pak zůstane kancléřem, anebo si ji nedodělá, pak přestane být kancléřem a já si budu shánět kancléře nového.“

- Vratislav Mynář si prověrku nikdy neudělal. A přesto si Miloš Zeman nového kancléře nesháněl.

2014

„Zmlátit vlastní ženu byl můj sen a tento sen se naplní pouze jednou za rok pod záminkou velikonočních svátků.“

- Veselé Velikonoce přeje Miloš Zeman

„Já jsem mu dal dvě příležitosti a třetí mu už nedám.“

- Miloš Zeman přestal mluvit s moderátorem Václavem Moravcem.

„Zatím nebylo prokázáno, že na Ukrajině je ruská invazní armáda, a já beru vážně prohlášení ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou.“

- Když Serjoža říká, že tam nejsou, tak tam prostě nejsou.

„Kunda sem, kunda tam.“

- Prezident České republiky Miloš Zeman promluvil ze zámku v Lánech.

2015

„Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem ‘Hitler je gentleman‘.“

- Když Miloš Zeman řekl, že tam článek je, tak tam je, i když tam není. Realita, názory historiků i soudně nařízené omluvy jsou vedlejší

„Prostatu mám jako panic.“

- Miloš Zeman seznámil občany a občanky se svým chorobopisem.

2016

„Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta – a to jsou svobodné volby. A pak existuje nedemokratická cesta – a ta se jmenuje kalašnikov.“

- Miloš Zeman a dvě cesty demokracie. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka měl důvod být ve střehu.

„Já jsem ten samopal nejdříve namířil na pana hejtmana, a potom na svoji ženu, ale protože je to maketa, tak nevystřelila.“

- Chybělo málo, a liberecký hejtman Půta litoval, že Miloši Zemanovi nedal nějaký bezpečnější dárek.

„Největší překážkou jsou sankce vůči Ruské federaci, poškozují náš průmysl.“

- Miloš Zeman poněkud nadhodnotil fakt, že česká ekonomika není na Rusko orientovaná ani ze dvou procent. A nebylo to naposledy.

2017

„Lidé si mají vyjádřit úctu pouze tehdy, pokud k sobě tuto úctu cítí.“

- Miloš Zeman vynechal pohřeb kardinála Miloslava Vlka a vysvětlil proč.

„Nastav si to, támhle to máš vobráceně.“

- Prezident a tehdejší premiér Bohuslav Sobotka v sobě nikdy nenašli velké zalíbení.

„Víte, já jsem pivař. Pokud jde o minipivovary, mohu vás ujistit, že jsem jich mnoho navštívil. Většina z nich vaří nechutné, kyselé pivo.“

- Miloš Zeman v pořadu, který moderuje manželka jeho kancléře, zabrousil na tenký led.

„A tady jsou další novináři? Je jich moc, je třeba je likvidovat.“

- Miloš Zeman na okamžik vyrazil dech svému ruskému kolegovi Vladimiru Putinovi.

„Není pravda, že bych přestal pít alkoholické nápoje. Piji je dál a s neutuchající chutí.“

- Miloš Zeman ubezpečil občany o tom, že jeho záliby se nemění.

„Jsou ženy, které by měly být zahaleny co nejdůkladněji kvůli tomu, jaké jsou jejich proporce. A pak jsou dívky, kde bych jim tu burkinu strhnul.“

- Prezident republiky Miloš Zeman o ženách, proporcích a módě.

2018

„Musím zůstat ve své funkci, protože jinak by tam přišla ještě větší svině, než jsem já.“

- Miloš Zeman promluvil o životě v normalizaci. Respektive o obecných příčinách zkázy a demoralizace Československa.