Navzdory aktuálně nepříznivému trendu drží prezident Miloš Zeman stále ještě šanci na obhajobu mandátu. Jeho výchozí pozice je ale složitá. V rozhovoru pro INFO.CZ o tom mluví politolog Jiří Pehe. Podle něj Zeman kývl na televizní debaty, protože mu už ani nic jiného nezbylo. Ani to mu ale nakonec nemusí být nic platné. Od Zemana a jeho týmu pak politolog očekává - pokud jde o metody kampaně před druhým kolem - jen to nejhorší.

Jak hodnotíte první kolo prezidentské volby?



Volby vyhrál ne-Zeman. Touha nahradit Zemana na Hradě se zdá být opravdu silná. Kandidátem tohoto tábora je Jiří Drahoš.



A jaké jsou podle vašeho názoru šance Miloše Zemana a Jiřího Drahoše pro druhé kolo?



Větší šance má Jiří Drahoš, protože je pro něj připravena volit většina voličů protizemanovských ostatních kandidátů. Zeman nemá příliš kde brát.

Co rozhodne jejich souboj?



Zeman může samozřejmě ještě stále vyhrát. Pomoci mu mohou tři faktory. Za prvé, pokud nepřijdou voliči ostatních nezemanovských kandidátů volit. Za druhé, pokud zaberou osobní útoky na Drahoše, které má Hrad jistě připraveny. Za třetí, pokud Drahoš výrazně neuspěje v televizních debatách.



A co říkáte na to, že Zeman v tomto změnil postoj a půjde před druhým kolem právě do vámi zmíněné televizní debaty?



Nic jiného mu nezbylo. Pokud chce ještě zvrátit nepříznivý trend, musí se pokusit vyhrát televizní debatu. Jsem ale skeptický, že se mu to povede. Odnaučil se debatovat s oponenty.

Občanští kandidáti, tedy Jiří Drahoš, Michal Horáček, Pavel Fischer a Marek Hilšer obdrželi v součtu přes padesát procent hlasů. Je to právě tento faktor, co favorizuje Drahoše?

Ano, výrazně.

Faktem na druhou stranu je, že v roce 2013 měli v součtu Jan Fischer, Jiří Dienstbier a Karel Schwarzenberg v prvním kole také přes padesát procent hlasů…



V roce 2013 byla jiná situace. Fischer nakonec podpořil Zemana, ČSSD se zalekla Schwarzenberga. Navíc Schwarzenberg byl polarizující osobností, měl značné negativní preference. Drahoš je vysoké nemá (naopak Zeman ano) a navíc ho už podpořili všichni ostatní kandidáti. Je to zcela jiná hra, velmi nepříznivá pro Zemana.

Kde mohou oba kandidáti brát ve druhém kole hlasy? Koho a jak budou podle vás mobilizovat?



Zeman už moc kde brát nemá. Možná se k němu přikloní část Topolánkových voličů, jakož i voliči Hanniga a Hynka. To jsou ale malá čísla. Drahoš má teoreticky k dispozici voliče všech ostatních kandidátů. Vyhraje, dostane-li je k volbám.

A co očekáváte před druhým kolem od týmu Miloše Zemana?



To nejhorší. Co to asi bude, jsme viděli už v roce 2013. Teď za sebou navíc mají celou tu dezinformační mašinérii v podobě proruských webů a podobně.



Volby mimo jiné potvrdily prohlubující se propast mezi centrem a periferií. Výsledky v Praze jsou oproti zbytku republiky svým způsobem anomálií. O čem to vypovídá?



Nemyslím si, že se prohloubila propast mezi centrem a periférií. Jiří Drahoš měl dobré výsledky i mimo Prahu a v menších obcích. Zdá se mi, pokud je společnost dál ostře polarizovaná, že je nyní poměr mezi zemanovským „postkomunistickým“ táborem a tím modernějším zhruba 40:60. Už několikrát jsem v minulosti upozorňoval, že Zeman a jeho apologetové (důslední obhájci ústředních myšlenek či postojů - pozn. redakce) v médiích podceňují demografickou změnu.

Za posledních pět let nás navždy opustily statisíce lidí, kteří patřili spíše k postkomunistickému táboru, a volit nyní mohou statisíce mladých, mezi nimiž je podpora pro někoho, jako je Zeman, minimální. V parlamentních volbách se tato generační výměna tolik neprojevila, protože Babiš reprezentuje i pro část mladých příslib modernizace a efektivity. Zeman ne.



Je ještě něco, co vás na výsledcích zaujalo?



Dobré výsledky Pavla Fischera a Marka Hilšera. Oba by měli té podpory využít a nastartovat politické kariéry. Fischer by byl dobrý senátor. Hilšer má potenciál založit novou stranu.