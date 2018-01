Osm kandidátů diskutovalo v České televizi, Zeman měl sólo na TV Barrandov

Osm uchazečů o funkci hlavy státu pro příštích pět let, kteří dnes večer vystoupili v debatě České televize, dostalo šanci si klást otázky i navzájem. Devátý kandidát, současný prezident Miloš Zeman, pozvání do debaty odmítl, uvedl moderátor Václav Moravec. Osmička kandidátů rozdělená do dvou skupin se věnovala otázkám sestavování vlády, vztahu prezidenta a Ústavy, Česka k Evropské unii a její budoucí podobě a vesměs kritizovali Zemana za jeho nedávné výroky na adresu Alexandra Dubčeka.

Kandidáti uvedli, že by chtěli, aby jejich kancléř měl bezpečnostní prověrku. Vysvětlovali mimo jiné, jak by vybírali soudce nebo zda jsou pro prolomení těžebních limitů a koho by si vybrali za kancléře.

Uchazeči o prezidentskou funkci dostali v úvodu třicetivteřinový limit na stručné představení. Vyzdvihovali své zkušenosti a úspěchy. Někdejší premiér Mirek Topolánek řekl, že si myslí, že se nemusí představovat a že má republice co dát. Michal Horáček chce věci měnit, Pavel Fischer se cítí být povolán k těžké službě ve funkci prezidenta, Jiří Hynek chce, aby jeho děti žily v zemi, která je bezpečná. Petr Hannig zdůrazňoval obranu svobody slova, Vratislav Kulhánek vyzdvihl své zkušenosti a svoji osobní historii, Marek Hilšer chce měnit věci k lepšímu, Jiří Drahoš popisoval svoje životní milníky.

Většina kandidátů deklarovala, že by jako na první zahraniční cestu tradičně jela na Slovensko, Hynek, uvedl, že by jel do Bruselu, protože podle něj je nejvyšší čas, aby si nový prezident ČR promluvil "s největším hrobařem EU, s panem Junckerem". Současný styl předsedy EK a některých lídrů velkých zemí unii "vedou do pekla". Měly by se podle něj otevírat základní pilíře EU včetně Lisabonské smlouvy.

Také podle Topolánka je třeba základní dokumenty EU revidovat, uvedl, že jako prezident by nepodepsal fiskální pakt. Hilšer apeloval na udržení jednotné Evropy, zejména ve vztahu k Číně, která se chová podle něj agresivně, a Rusku, které se prý kulturně-politicky vzdaluje od Evropy. Razantně odmítl anexi Krymu Ruskem Pavel Fischer, podle nějž jsou funkční protiruské sankce; podle Hynka jsou namístě jen sankce politické, ekonomické jsou chybou a jen posilují Rusko.

V debatě zazněly také předtočené výpovědi manželek a partnerek kandidátů. Vystoupily manželky Horáčka, Topolánka, Fischera, Hynka, Hilšera, Drahoše a partnerka Kulhánka. V prvním vstupu mluvily o tom, co se jim líbí a nelíbí v české společnosti a vesměs se shodly na tom, že se jim líbí optimismus a otevřenost mladé generace, Hilšerova manželka ocenila svobodu slova a potřebu bránit ji. Drahošova manželka vyzdvihla práci komunálních politiků, Hynkova žena bezpečnost v zemi. Hanniga zastupoval syn, který uvedl, že se mu v Česku líbí vánoční trhy.

Zeman, který se dnešní debaty neúčastnil, už při ohlašování své druhé kandidatury loni v březnu prohlásil, že nebude vést žádnou kampaň, nebude se vyjadřovat ke svým protikandidátům a nebude se účastnit ani debat. Podle odborníků však současný prezident vede kampaň po celou dobu svého mandátu. Dnes vystoupil v pravdielném pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

Před pěti lety, před prvním kolem první přímé volby hlavy státu, se devítka kandidátů sešla v České televizi rovněž den před před prvním volebním dnem. Podle názoru tehdy oslovených politologů a odborníků neměla debata jasného vítěze. Někteří odborníci ocenili, že debata byla zábavná a nepříliš konfrontační, podle jiných pořad o kandidátech na Hrad vypovídal málo a moderátor strhával příliš pozornosti na sebe. Kandidáti v ní hlavně vyzvali občany, aby přišli k volbám. V pražském Kongresovém centru, kde se debata konala i dnes, tehdy sledovalo akci asi tisíc diváků.

V pátek čeká kandidáty ještě jedna debata těsně před otevřením volebních místností, uspořádal ji Český rozhlas a vysílat ji bude Radiožurnál.