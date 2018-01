Na svém Twitteru jste napsal, že hlas pro Miloše Zemana je osobní volbou Andreje Babiš, nikoliv oficiálním stanoviskem hnutí ANO. Vy hlasujete pro jiného kandidáta. Proč pro vás není Babišovo doporučení směrodatné?

Jak jsem napsal, vyjádření pana Babiše není ani oficiálním stanoviskem hnutí ANO, neberu je však ani jako doporučení členské základně, ale opravdu jen jako jeho osobní volbu. Pan Babiš má asi své důvody, proč podporuje na Hrad opět pana Zemana, já je však nesdílím, a proto se rozhodnu podle sebe.

Podpořilo vás k vaší veřejné deklaraci i to, že se vyjádřili například europoslanci, jak ve čtvrtek informovalo INFO.CZ?

K vyjádření mě přiměly hlavně množící se dotazy z mého okolí a mnou pociťovaná potřeba deklarovat, že v nadcházející prezidentské volbě rozhodně nebudou všichni členové hnutí ANO jednotně následovat příkladu pana předsedy. Názory našich europoslanců znám, v mnohém se s nimi ztotožňuji, ale naše vyjádření jsme nijak spolu nekoordinovali.

Nejednali jste v hnutí o oficiálním stanovisku, oficiální podpoře?

Nevím o tom. Nejsem ale členem vrcholných orgánů hnutí, ani se jejich jednání již neúčastním, nemusím tedy mít přesné informace.

Představuje pro vás problém, že předseda hnutí ANO veřejně podpořil právě Zemanovu kandidaturu?

Radost mi to zrovna neudělalo, ale žíly mi to taky netrhá. Každý má svůj rozum, svůj žebříček hodnot a může se svobodně rozhodnout.

Například Pavel Telička ukončil s ANO spolupráci. Jako důvod uvedl i Babišovu podporu Zemanovi. Zvažujete vy sám podobný krok, případně myslíte, že takto může přemýšlet někdo z vašich kolegů?

Ukončit spolupráci s ANO jen kvůli deklarované osobní podpoře předsedy hnutí panu Zemanovi by mi přišlo dětinské. Každý má právo na svůj osobní názor. Nezastírám ovšem také, že některým krokům a stanoviskům hnutí z poslední doby ne úplně rozumím a dělají mi vrásky na čele. Své postoje a námitky budu nicméně uplatňovat uvnitř ANO a nikoliv je vzkazovat přes média.

Byl byste vy osobně rád, kdyby ANO do prezidentské volby postavilo vlastního kandidáta?

Na celostátním sněmu ANO na jaře loňského roku jsme se bavili, že o případném oficiálním prezidentském kandidátovi hnutí proběhne vnitrostranická debata. To, že se tak nestalo, považuji za chybu, hlavně pro kultivaci vnitřního života a procesů v hnutí. To, jestli by ta diskuse nakonec vedla k vygenerování vlastního kandidáta, je jiná věc. Mně osobě vlastní prezidentský kandidát ANO nijak neschází, dokážu si poměrně dobře vybrat mezi těmi, kteří jsou k dispozici.