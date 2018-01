Pět dnů, které otřesou Českem. Komentář Vratislava Dostála

Od úterý do soboty nás čeká tak nabitých pět politických dnů, jako už dlouho ne. Mandátový a imunitní výbor sněmovny se bude zabývat kauzou Čapí hnízdo a celou sněmovnu čeká hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše. Podpořit ji přijde prezident Miloš Zeman, v danou chvíli mu ale nepůjde ani tak o vládu, jako o své znovuzvolení na Hrad. A předtím, než se v pátek otevřou volební místnosti, budeme svědky několika předvolebních debat. Společné jim bude jedno: Zeman je odignoruje, v předvečer voleb si to ale vynahradí na Barrandově za asistence servilního Jaromíra Soukupa.

Na sklonku tohoto týdne už budeme vědět, zda se Miloši Zemanovi podařilo dosáhnout svého základního cíle v roli prezidenta České republiky. Neboť o nic jiného neusiloval po celých pět let s takovou vervou, jako o obhajobu mandátu. Každý jeho krok by šel vztáhnout k tomuto základnímu cíli. Platí to o milosti pro doživotně odsouzeného vraha Jiřího Kajínka, stejně jako třeba až o trapném podlézaní předsedovi hnutí ANO a dnes už také předsedovi menšinové vlády bez důvěry Andreji Babišovi.



A především: přestože se Zeman loni na jaře, když oznamoval svou kandidaturu, zavázal, že před letošními volbami nepovede kampaň a nebude chodit do televizních debat, je faktem, že jako prezident objel české země křížem krážem několikrát, a aby si to u voličů pojistil, od loňského léta jim nabízí každý čtvrtek pokleslou one man show za asistence patolízalského Jaromíra Soukupa. I proto je jasným favoritem voleb, znovuzvolení na Hrad ale jisté nemá.

Přesněji řečeno: Zeman potřebuje vyhrát už v prvním kole. Jak jsme v detailním rozboru předvolební situace popsali minulý týden, pokud se mu to nepodaří, může mít v tom druhém, které se případně uskuteční se čtrnáctidenním odstupem, s obhajobou mandátu problém. Důvod je jednoduchý: Zeman sice disponuje setrvale vysokou podporou, avšak kontinuálně roste také počet lidí, pro které je na Hradě nepřijatelný. Zkrátka řečeno: ve druhém kole se proti němu mohou voliči všech ostatních kandidátů spojit.

Pro budoucí charakter české politiky a její směřování bude nejen kvůli tomu zcela zásadní, jak dopadnou dvě souběžně vedené a spolu související bitvy na půdě sněmovny. Ty, ve kterých je hlavním aktérem předseda hnutí ANO Andrej Babiš, se kterým je Zeman ve stále těsnějším bloku. Nejprve se bude – navzdory zdržovací taktice premiéra – mandátový a imunitní výbor zabývat jeho vydáním k trestnímu stíhání v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. O den později přijde na řadu hlasování poslanců o důvěře menšinové vládě hnutí ANO.

Obě záležitosti spolu úzce souvisí: přestože se Babiš dlouhodobě obrací přímo k voličům a má tendenci ignorovat dění na Malé Straně, nepochybně chce mít plnohodnotnou vládu s důvěrou většiny poslanců. Zrovna tak je v jeho doslova životním zájmu dokázat svou nevinu v kauze Čapí hnízdo. Ostatně stíhání nehrozí jen jemu, ale také jeho příbuzným včetně manželky. A jak se události posledních dnů doslova hrnou, je evidentní, že se premiér ocitá v těžkém obležení: zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) totiž hovoří stejnou řečí, jako čeští vyšetřovatelé. Hodit to i tentokrát na polistopadovou mafii, jak má Babiš zvykem pokaždé, když se octne v úzkých, půjde stěží.

Server Hospodářských novin, který má zprávu k dispozici, v pondělí napsal, že dotaci pro Čapí hnízdo doprovázelo několik vážných nesrovnalostí. „Žadatelé udali při žádosti nepravdivé údaje a jiné informace zatajili, aby získali evropské peníze určené pro malé a střední firmy,“ napsali prý evropští vyšetřovatelé. Zpráva podle iHned.cz upozorňuje na podezření z trestného činu podvodu a poškozování finančních zájmů EU. Zároveň se v ní vysloveně uvádí, že podle trestního zákoníku mohl být při přípravě projektu spáchán dotační podvod: „Tyto činy můžou být stíhány národními soudními orgány jako porušení paragrafů 212 a 260 českého trestního zákoníku.“



Zpráva OLAF ovlivní dění tohoto týdne nejspíš jen zprostředkovaně: už teď je totiž evidentní, že se Babiš rozhodl pro pštrosí politiku a v pořadí druhé hlasování o svém vydání policii (v tom prvním mimochodem hlasoval pro své vydání) v téže věci bude oddalovat. Jisté je naopak to, že ve středu, tedy dva dny před otevřením volebních místností, poslanci rozhodnou o důvěře jeho vládě. A pokud sám Babiš dává veřejně najevo, že vláda na první pokus důvěru poslanců nezíská, je skoro jisté, že jsme svědky – pokud jde o vládu – pouhé hry, jejíž hlavním cílem je vyhrát pro Zemana prezidentské volby.



Ostatně prezident přijde Babiše podpořit přímo do sněmovny, což nelze číst jinak, než jako jeho předvolební majstrštyk. Celé povolební dění Zeman zaranžoval tak, aby kulminovalo právě v tomto týdnu. V tuto chvíli ale nevíme, zda se mu to v posledku nevymstí: pokud Zeman kryje Babiše i poté, co se na něj provalil průšvih s dotací na Čapí hnízdo, může mu řada jeho příznivců dát nakonec košem. Jindy zásadový Zeman je totiž v tomto případě až příliš benevolentní.

Ještě nebezpečnější pro něj ale je, že se může řada lidí rozhodnout tak jako v minulosti vyvažovat rozložení moci ve státě. Jinak řečeno: až příliš těsné spojenectví Zemana s jednoznačným vítězem sněmovních voleb může nemalou část voličů motivovat k tomu, aby přece jen preferovali někoho, kdo nepůjde Babišovi tak jednoznačně na ruku. Nic na tom nemusí změnit ani brilantně načasovaný závěr kampaně: Babiš ve čtvrtek nejprve oplatí Zemanovi středeční extempore ve sněmovně a vystoupí s tiskovým prohlášením na jeho podporu. Aspoň takové jsou informace redakce INFO.CZ.



Úplné finále pak přijde v předvečer voleb. Zatímco všichni ostatní kandidáti vystoupí v Superdebatě Václava Moravce na ČT24, Zeman férovou předvolební konfrontaci – vědom si úbytku svých fyzických a duševních sil – okázale ignoruje. To mu ale nikterak nebrání v tom, aby vsadil vše na jednu kartu a v podobný čas neoslovil své voliče – tak, jak jsou už zvyklí – prostřednictvím televize Barrandov, kde mu bude dopředu nachystané otázky klást jako vždy servilní Jaromír Soukup. A pokud nakonec skutečně svůj mandát na Hradě obhájí, čeká nás zřejmě definitivní rozchod s polistopadovým étosem české politiky.

Důsledky mohou být dalekosáhlé. Čistě teoreticky: Babiš napodruhé důvěru poslanců získá, jeho trestní stíhání se nějakým způsobem zastaví, další kumulace moci mu umožní kontrolovat toky státních peněz. Pokračovat budou již započaté čistky ve státním aparátu, vyloučit nelze ani pokusy o umlčení či odklizení všech, kteří by mohli jeho nejen politickou dominanci ohrozit.

Dočkat se ale můžeme také pokusu o systémové změny, především pokud jde o ústavní parametry státu. Klíčový bude pohled předsedy hnutí ANO na to, co mu umožňuje „efektivní vládnutí“, a co nikoli. Pod tlakem se mohou octnout média veřejné služby, možná i vyšetřovatelé, státní zástupci a soudci. Zkrátka: stát se bude řídit jako firma.

To vše se v nějaké míře může stát bez ohledu na výsledek prezidentských voleb. Avšak Zeman tomu na rozdíl od ostatních uchazečů o Hrad nebude bránit, nýbrž nečinně přihlížet. Po zbytek času si vystačí s vyřizováním účtů se všemi, které upřímně nesnáší. Na nic víc nebude mít ostatně už ani sílu.