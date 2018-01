Poslat prezidenta do háje šéf VW nemůže, pozval bych si ho na Hrad, říká kandidát Kulhánek

Kandidát na prezidenta Vratislav Kulhánek má plán, jak zvednout lidem platy v Česku. Jako prezident by si na Hrad zval šéfy koncernů, oslovil by třeba ředitele Volkswagenu. „Dá se očekávat, že by přijel,“ říká Kulhánek v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Co by mu řekl? A proč by ho měl šéf automobilky poslouchat? Podívejte se na část rozhovoru. Na základě čeho si Kulhánek věří na druhé kolo? Co je na Zemanově přístupu ke kampani „chytré a nefér“? A v čem selhává celá politická reprezentace? Celý rozhovor najdete níže.