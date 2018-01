Poslední průzkum před volbami: Zemanův potenciál sahá k 50 procentům, Drahoš by ho ale ve 2. kole porazil

Volební model Kantar TNS a Medianu dává před prvním kolem mezi kandidáty značné rozdíly. První příčky obsadil v souladu s předchozími průzkumy.

Volební model Kantar TNS a Median pro ČT

(3. 1. - 7. 1. 2018)

Miloš Zeman 42,5 % Jiří Drahoš 27,5 % Michal Horáček 12,5 % Pavel Fischer 7 % Mirek Topolánek 6 % Marek Hilšer 2,5 % Vratislav Kulhánek 1,5 % Jiří Hynek 0,5 % Petr Hannig 0,5 %

Agentury sbíraly data mezi 3. a 7. lednem, šetření se zúčastnilo 1503 respondentů. Možná statistická chyba se u volebního modelu pohybuje v rozmezí 0,5–3,5 procentního bodu.

Hypotetický duel, na který by došlo ve druhém kole volby, by v případě, že proti sobě stanou Zeman a Drahoš, skončil podle Kantar TNS a Medianu ve prospěch bývalého šéfa Akademie věd. Drahoše by podle zjištění analytiků podpořilo 48,5 % voličů, Zemana 44 %. 7,5 % dotázaných neví, jak by v tomto případě hlasovalo.

Pokud by do druhého kola postoupil místo Drahoše Horáček, Zeman by dle šetření zvítězil rozdílem 2,5 procentního bodu.

V případném duelu s Mirkem Topolánkem vyjádřilo Zemanovi podporu 60 % dotázaných.