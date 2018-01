„Možná to vypovídá o tom, že skladba kandidátů nebyla taková, aby připoutala větší pozornost a lidé přišli k volbám. Možná to je také tím, že lidé jsou zklamáni politikou a už ničemu nevěří. Doufám, že se nám to v budoucnu podaří napravit," uvedl Hilšer.

360p REKLAMA Oslavy ve štábu Marka Hilšera autor: INFO.CZ

Před prezidentskou kampaní na sebe Hilšer upozornil v roce 2014, když se na protest proti ruské anexi Krymu svlékl do půl těla přímo před Úřadem vlády. I kvůli postoji k Moskvě byl poté hlasitým kritikem současné hlavy státu – Miloše Zemana. „Mám strach o politický vývoj země. Nechci, aby byl prezidentem někdo, kdo je loutkou v rukou oligarchů, a třeba i z Ruska,“ řekl pro INFO.CZ na jaře. Zeman podle něj během posledních pěti let na Hradě opakovaně lhal a v posledních měsících pak urážel své vyzyvatele. „Myslím, že budoucí prezident by měl být někdo, kdo je schopen vnášet určité pozitivní emoce. Prezident musí vytvářet tu atmosféru,“ řekl v pořadu INFO.CZ Štrunc!

Prioritou v prezidentském klání byl pro Hilšera důraz na spolupráci se západoevropskými zeměmi a především pak na roli občanské společnosti. „Občanský princip v naší společnosti je velice důležitý a určitým způsobem ustupuje. Mám obavy před určitou koncentrací moci do rukou úzké skupiny lidí. Já tomu říkám monopolizace, někdo tomu říká oligarchizace,“ řekl pro INFO.CZ v červenci s tím, že to je jedním z důvodů jeho kandidatury. „Chci lidem dodávat energii, naději a odvahu, aby se nebáli a o politiku se zajímali, protože jinak to z demokracie přejde do té oligarchie.“

1080p 720p 360p REKLAMA Monika Hilšerová o volbách

Vyrostl v Chomutově, emigroval do Španělska a začal studovat

Marek Hilšer se narodil v březnu 1976 v Chomutově, dětství a dospívání prožil na místním sídlišti Březenecká. V červnu 1989 se jeho otec rozhodl, že děti odveze do svobodné společnosti a celá rodina emigrovala do Španělska. Na Západě strávil Hilšer rok a půl, zpět do Československa se rodina vrátila v roce 1991. O čtyři roky později se přihlásil ke studiu mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově, které později vyměnil za studium medicíny.

Od roku 2007 pracuje jako pedagog a vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě UK, kde působil také v akademickém senátu. Svůj profesní život zasvětil především výuce mediků a výzkumu léčby rakoviny. V letech 2011 a 2012 působil také jako dobrovolník pro humanitární organizaci ADRA, kdy jako lékař pomáhal lidem v Keni.

Kromě toho se Hilšer podílel na pořádání řady demonstrací – například v roce 2008 proti vládě Mirka Topolánka a záměru privatizovat fakultní nemocnice nebo v roce 2012 proti reformě vysokých škol. Pozornost na sebe strhl především v říjnu 2014, kdy se na tiskové konferenci pořádané na Úřadu vlády svlékl do půl těla. S vlajkou Severoatlantické aliance a Evropské unie v ruce protestoval proti ruské anexi Krymu. Demonstrací se účastnil i během loňské návštěvy čínského prezidenta v Praze, kdy se vymezil proti příklonu prezidenta Zemana k Číně.