Prezident Zeman hrozící aneb Předčasné volby nevypíšu. Komentář Bohumila Pečinky

Prezident Zeman chce v lednu obhájit další pětiletý mandát hlavy státu, ale formálně se do volební kampaně nezapojuje: v médiích vystupuje jen výjimečně, odmítá debatovat s protikandidáty a tvrdí, že vlastně žádnou volební kampaň nedělá.

Ve skutečnosti jezdí do krajů, má suverénně nejvíce přiznaných i nepřiznaných billboardů v celé zemi a jeho myšlenky tlumočí síť spřátelených médií a sociálních sítí. Jsme tak svědky první hybridní volební kampaně v dějinách Česka - je i není, oblečená i nahá, pěšky i na voze. Rozhodně svou dynamikou je mimořádně účinná. Její hlavní heslo by mohlo být: nedělám volební kampaň, protože ji dělám.

Do tohoto rámce můžeme dát i jeho vánoční poselství z 26. prosince. Přestože prezident v poselství varoval před manipulacemi ze strany médií, předem mu jeho poradci domluvili přímý přenos ve všech důležitých televizích. Stejně jako si Zeman pilně předjednává přenos z parlamentu, kde chce 10. ledna podpořit Andreje Babiše při hlasování o důvěře jeho vládě. Dva dny před prvním kolem prezidentských voleb. Je to kampaň, není to kampaň? Rozhodně to má vliv. Hybridní způsob vedení volební kampaně mu tak umetá cestičku ke znovuzvolení.

