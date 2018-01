Prezidentovi muži na odstřel? Zeman by se měl podle Babiše zbavit Mynáře a Nejedlého

Prezident Miloš Zeman by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měl před druhým kolem voleb hlavy státu zbavit kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. V televizi Prima dnes také uvedl, že Zemana podporuje, radí mu, aby udělal inventuru kauz z uplynulého mandátu a vysvětlil je veřejnosti. Zemanův protikandidát v druhém kole prezidentské volby Jiří Drahoš nerozumí tomu, proč to Babiš neřekl Zemanovi už dávno. Nynější výzvu považuje za součást politické hry, řekl Drahoš Českému rozhlasu.

Aby se Zeman distancoval od nejbližších spolupracovníků, řekl Babiš už v sobotu po vyhlášení výsledků prvního kola, ze kterého se Zemanem postoupil do volebního finále bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš. „Pan prezident je loajální ke svým nejbližším spolupracovníkům možná až nekriticky," uvedl dnes Babiš. Distancování se od některých by podle něj mohlo Zemanovi pomoct v kruzích, které stojí proti němu.

„Já na jeho místě bych udělal nějakou inventuru, co se stalo v rámci jeho úřadu za pět let, různé aféry, kontroverze. Dal bych k tomu své stanovisko a snažil se to lidem vysvětlit," uvedl premiér.

Doplnil, že ve své politické minulosti se musel také rozloučit se svou nejbližší spolupracovnicí, ačkoli věděl, že nic neudělala. Připomněl tak pražskou komunální političku a někdejší místopředsedkyni ANO Radmilu Kleslovou. Ta v roce 2015 po informacích v médiích a kritice některých pražských politiků rozvázala smlouvu s polostátní firmou ČEZ a rezignovala na placené funkce ve dvou pražských firmách.

Babiš zopakoval, že Zeman je skvělý rétor, je proto dobře, že se na rozdíl od kampaně před prvním kolem voleb zúčastní v příštích týdnech televizních debat. S Drahošem si dovede představit spolupráci, jako s každým, kdo umí komunikovat. Myslí si, ale že ho chtějí jeho podporovatelé využit k tomu, aby přes něj ovlivňovali politiku.