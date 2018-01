Eva Drahošová (66)

Paní Drahošová svým vystupováním reprezentuje sympatickou inteligentní ženu z lidu. Určitá skupina se s ní může velmi lehce ztotožnit, možná i více než s jejím bezchybným a vždy správným manželem. Bývalá knihovnice, v současnosti v důchodu, má lehce nejisté vystupování a zatím se jí ne vždy daří dobře formulovat své myšlenky, pokud není na otázku předem připravena. Stejně tak si příliš nerozumí s mikrofonem, kdy prostoje mezi slovy vyplňuje začátečnickým „eeee“.

Právě tyto nedokonalosti ji však dělají blízkou obyčejnému člověku, který má pocit, že by si s ní mohl o čemkoliv popovídat. Fakt, že paní Drahošové pozornost příliš nesvědčí a pod tlakem se necítí jistá v kramflících, není nic odsouzeníhodného, je to spíše něco, na čem by měla, v případě zvolení jejího manžela, aktivně pracovat. Názorově se Eva Drahošová drží linie svého muže, který má, bohužel pro něj, postavenou kandidaturu na až neuvěřitelně bezchybném obrazu sebe sama. A uvěřitelnost je právě to, o co v podobných kampaních jde. Pokud se stane Eva Drahošová první dámou, bude to právě ona, kdo dokáže Hrad přiblížit lidu.

Ivana Zemanová (52)

Ivana Zemanová se role první dámy České republiky ujala 8. března 2013. A média ani lid ji nešetřili. Po odchodu Miloše Zemana z postu předsedy vlády ČR do penze začali žít Zemanovi odděleně. On odjel na svoji milovanou Vysočinu, konkrétně do Nového Veselí, a Ivana Zemanová s dcerou zůstala v panelovém bytě v pražských Stodůlkách. Po letech v klidu a ústraní byla samozřejmě zaskočena informací o tom, že se má všeho vzdát, sestěhovat se se svým mužem na Hrad a zastávat funkci první dámy. Ačkoliv to nemůže říct nahlas, Ivana Zemanová o funkci první dámy nikdy příliš nestála.

Pokud si vzpomenete, tak druhé kolo prezidentských voleb provázely spekulace o tzv. první slečně, kterou se měla stát dcera prezidentského páru Kateřina Zemanová. Ostatně nebylo by to poprvé, připomeňme například Emila Háchu, za jehož úřadování zastávala roli první dámy jeho dcera Milada Rádlová Háchová. Stejně tak Masaryk si po smrti manželky Charlotty vzal k ruce dceru Alici. Spekulace se nakonec nepotvrdily, Kateřina odjela studovat do zahraničí, svoji roli v tom hrálo i několik skandálů, které v souvislosti s ní proběhly českými médii, a Ivana Zemanová se musela zhostit reprezentativní role v čele naší země. Celé zvolené období poctivě plní veškeré své povinnosti, věnuje se charitě, navštěvuje nemocnice, rozsvěcí vánoční strom na Staroměstském náměstí… Do státnických věcí se neplete, velká prohlášení nevydává. Bývá kritizována za volbu oblečení, ale i to se s přicházejícími zkušenostmi výrazně zlepšuje. Ivana Zemanová je zkrátka bezproblémová, téměř neviditelná první dáma. A neviditelnost nemusí být vždy na škodu.

