Kandidáti přejí čtenářům klidné Vánoce. A diví se Zemanovi. Prezidentský tweet pro INFO.CZ

I ve shonu předvolební kampaně si prezidentští kandidáti udělají čas na oslavu vánočních svátku. Klid a pokoj přejí i čtenářům a nabádají je, aby alespoň na Vánoce odložili nenávist a starosti. Jiří Drahoš se navíc podivuje tomu, na co použije Miloš Zeman 2,5milionový sponzorský dar, když dle svých slov kampaň nevede. Redakce oslovila všech devět mužů, kteří se chtějí utkat o post hlavy státu, aby každý týden poslali zprávu čtenářům INFO.CZ. Aby to neměli tak lehké, musí se vždy vyjádřit pouze ve 140 znacích, což je původní délka příspěvku na twitteru. Účast odmítl pouze Miloš Zeman, podle kterého by to bylo formou kampaně, kterou dle svých slov nevede. S pravidelnou rubrikou Prezidentský tweet se budete na stránkách setkávat každý týden až do lednových voleb.