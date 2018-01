Kdo varuje před opakováním roku 1938 a komu vadila hrozba pěstí? Prezidentský tweet pro INFO.CZ

Prezidentští kandidáti nepolevují. Už za necelých 14 dní je totiž čeká první kolo voleb, po kterém bude jasné, čí kampaň zabrala na voliče nejlépe. Jiří Drahoš se diví Miloši Zemanovi, který při vánočním projevu hrozil pěstí. Marek Hilšer chce v novém roce vrátit zemi důstojného prezidenta a Mirek Topolánek varuje ve svém tweetu před opakováním roku 1938. Redakce oslovila všech devět mužů, kteří se chtějí utkat o post hlavy státu, aby každý týden poslali zprávu čtenářům INFO.CZ. Aby to neměli tak lehké, musí se vždy vyjádřit pouze ve 140 znacích, což je původní délka příspěvku na twitteru. Účast odmítl pouze Miloš Zeman, podle kterého by to bylo formou kampaně, kterou dle svých slov nevede. S pravidelnou rubrikou Prezidentský tweet se budete na stránkách setkávat každý týden až do lednových voleb.