Názory mám, tvrdí Drahoš. Horáček doufá ve spojení voličů proti Zemanovi. Prezidentský tweet pro INFO.CZ

Prezidentští kandidáti odpočítávají pomyslné poslední hodiny, do voleb zbývá už jen několik dní. Na srdci leží všem to samé: vyzývají voliče, aby hlavně přišli odevzdat svůj hlas. Jiří Drahoš odmítá nařčení, že nemá vlastní názory. Petr Hannig a Jiří Hynek vybízejí občany, aby volili srdcem. Michal Horáček tvrdí, že by se měli spolehnout na své svědomí. Podle Mirka Topolánka je důležité hlasovat s úsměvem. Redakce oslovila všech devět mužů, kteří se chtějí utkat o post hlavy státu, aby každý týden poslali zprávu čtenářům INFO.CZ. Aby to neměli tak lehké, musí se vždy vyjádřit pouze ve 140 znacích, což je původní délka příspěvku na twitteru. Účast odmítl pouze Miloš Zeman, podle kterého by to bylo formou kampaně, kterou dle svých slov nevede.