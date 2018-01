Prohraje Zemanovi volby zmizelá Kačenka? V kampani mu chybí výrazná žena, říká Herzmann

Do prvního kola prezidentských voleb zbývá už jen pár dní a kampaně jednotlivých kandidátů vstupují do cílové rovinky. Kdo čekal ostrý souboj, kdy se budou kampaně soupeřů předhánět o to, jak co nejvíc upoutat voliče, ale čekal marně. V porovnání s první přímou volbou v roce 2013 jsou kampaně podle sociologa Jana Herzmanna „slabší“. Každý z kandidátů, kteří mají proti Miloši Zemanovi největší šanci, ale v kampani něčím vynikal, často to však může být spíš na škodu. Zeman je podle něj „kapitola sama pro sebe“ a ve druhém kole může postrádat ženský prvek, který mu v roce 2013 ve velkém zajišťovala dcera Kateřina. Letos ale jakoby se po ní slehla zem.

„Pokud ty kampaně vezmeme jako celek, ve srovnání s rokem 2012 a počátkem roku 2013 byly rozhodně slabší. Zatím se tam objevilo méně neotřelých nápadů,“ hodnotí pro INFO.CZ předvolební kampaně prezidentských kandidátů sociolog a analytik Jan Herzmann. Chybou je podle něj také to, že se namísto veřejného prostoru komunikace kandidátů s voliči přesunula spíš na sociální sítě, odkud se ale k části veřejnosti dostává jen stěží.

„Mám také pocit, že podstatná změna je v tom, že ty kampaně vypadají, jako kdyby se soupeřilo jen o to, kdo bude mít ve druhém kole právo vyzvat Miloše Zemana. To je velká anomálie, která té ‚popularitě‘ voleb příliš neprospívá,“ tvrdí sociolog.

Podle průzkumů, které byly v posledních třech měsících průběžně vydávány, mají vedle Zemana v prvním kole šanci uspět jen asi čtyři z celkových devíti kandidátů. Ti upoutali pozornost voličů nejvíc a podle Herzmanna jejich kampaně v něčem vybočovaly.

„Možná to je od analytika trochu neuctivé, ale já bych se nezabýval těmi kandidáty, kteří mají opravdu mizivou šanci uspět. A když se podíváme na tu špici, která je v tom boji opravdu relevantní – to znamená vedle Miloše Zemana také Jiří Drahoš, Michal Horáček, Pavel Fischer a Mirek Topolánek – tak u každého z nich můžeme najít něco, co je v té kampani zajímavé, vybočuje a je jiné než v těch ostatních kampaních,“ řekl sociolog redakci.

Drahoš nechce naštvat, Horáček vsází na emoce

Podle průzkumů je nejsilnějším soupeřem bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který podle Herzmanna vnesl do kampaně výrazný odlišující prvek – jakousi neutralitu. „Zřejmě tak sází na to, že nejdůležitější je, co nejméně v té kampani lidi naštvat, aby existoval předpoklad pro to ve druhém kole získat hlasy i těch, kteří ho v prvním kole nevolili,“ tvrdí sociolog s tím, že taková strategie ale má jedno velké úskalí.

„Rizikem tohoto přístupu je riskování pravděpodobnost toho, že vůbec postoupí do druhého kola. Kdyby byl výraznější, asi by v prvním kole měl víc příznivců, zároveň by ale riskoval, že by v tom druhém kole nezískal další hlasy,“ vysvětluje Herzmann.

Zatímco Drahoš během kampaně vsadil na neutralitu, u textaře a podnikatele Michala Horáčka to podle sociologa byly hlavně emoce. „Je to dáno jeho uměleckých charakterem – on umí v tomto směru velice dobře vystupovat. To je zajímavý prvek, protože je rozhodně k debatě to, do jaké míry má být prezident suchý úředník a do jaké míry naopak člověk s empatií a nějakým emočním nábojem,“ říká Herzmann s tím, že právě Horáčkova kampaň příliš slabin nemá a v porovnání s dvěma následujícími kandidáty – Mirkem Topolánkem a Pavlem Fischerem – si Horáček stále udržuje velkou šanci na to, že by mohl vstoupit do toho druhého kola.

Do voleb ale zbývá ještě necelý týden, během kterého se kampaň ještě vyostří a kandidáti se budou snažit ulovit hlasy nerozhodnutých voličů. To se dá čekat i od Mirka Topolánka, který do boje o Hrad sice vstoupil jako poslední, v porovnání s ostatními je ale nejvýraznější. „Jeho kampaň má větší švih a spád, což odpovídá jeho mentalitě. Nepříjemné na tom je, že jak část příznivců přitahuje, tak také část odpůrců dál odpuzuje. To je problematický prvek v té kampani. Ale je jiný a odlišit se v té kampani, je důležité,“ míní sociolog.

O postup do druhého kola se bude snažit také bývalý ředitel agentury STEM Pavel Fischer, který v minulosti působil jako velvyslanec ve Francii a Monaku a za Václava Havla pracoval také v jeho prezidentské kanceláři. Jak tvrdí Herzmann, právě Fischer předvolební kampaň obohatil tím, že do ní vnesl profesionalitu.

„Je patrné, že tu kampaň vede člověk, který má diplomatickou a politickou zkušenost a má vysokou kompetenci zejména v mezinárodních otázkách. Problematické ale je, že to jsou témata, která momentálně české voliče příliš nezajímají. Takže je to něco, co ho odlišuje, ale je velká otázka, jestli mu to v té kampani prospívá,“ vysvětluje sociolog.

Miloš Zeman je kapitola sama pro sebe

Všichni výše zmínění šli do boje proto, aby z prezidentského křesla sesadili Miloše Zemana. Přestože současná hlava státu tvrdí, že žádnou kampaň nevede, realita jeho slovům neodpovídá. Do kampaně se totiž namísto Zemana zapojují jeho blízcí spolupracovníci. Na lidi tak po celém Česku shlíží Zeman z billboardů a ve schránkách se voličům objevují letáky, které současnou hlavu státu propagují.

„Miloš Zeman je kapitola sama pro sebe. Jeho teze, že nevede volební kampaň, je rozhodně sporná. Je to spíš otázka definice, podle toho, co chápeme jako vedení volební kampaně. Ale jestliže používá svou prezidentskou funkci k oslovování široké veřejnosti, což dělá po celé prezidentské období, tak nelze říct, že to není součást volební kampaně. Zrovna tak je velmi sporné to popírat, jestliže někdo vede prozemanovskou kampaň, ačkoliv to není sám Zeman. Z právního hlediska to je asi pravda, z hlediska sociologického se ale domnívám, že to splývá,“ míní sociolog.

Všeobecná očekávání, že Zeman vyhraje přinejmenším první kolo voleb, jsou podle Herzmanna opravdu vysoká. „Myslím si, že Zeman opravdu může zaměřovat svoje uvažování primárně na to druhé kolo – na to, aby porazil svého vyzyvatele, ať už to bude kdokoliv,“ říká analytik.

Ve druhém kole by však Zeman mohl v porovnání se soupeřem něco postrádat – je to ženský prvek, který před volbami v roce 2013 Zemanovi naplno zajišťovala jeho dcera Kateřina. Po boku otce se tehdy objevovala na každém kroku a samotný Zeman po volbách před pěti lety prohlašoval, že „bez Kačenky by to nikdy nevyhrál“.

Nynější prezident Miloš Zeman a jeho dcera Kateřina ve spotu z roku 2013autor: Reprofoto YouTube/Volební spot Miloše Zemana 2013

„Za situace, kdy to je opravdu mužská soutěž – máme devět mužských kandidátů, zatímco v roce 2013 tam byly i ženy – může ten ženský prvek hrát roli. Všechny partnerky kandidátů se už nějakým způsobem do té kampaně zapojily a platí to i o paní Zemanové, která je vidět jako první dáma spolu s prezidentem, její role je ale poměrně málo výrazná – mnohem menší než byla role jeho dcery v roce 2012, respektive na začátku roku 2013. A je otázka, zda Zemanovi nebude výraznější vstup ženského faktoru v kampani před druhým kole chybět,“ uzavírá Hezmann s tím, že zatím ale nevíme, co se před druhým kolem ještě odehraje.