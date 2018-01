Aktivistka útočící na Zemana, vysoká účast i do voleb zapálení lidé, kteří hlasování řešili všude možně. Tak vypadal první den prezidentské volby. Jak probíhal výběr nové hlavy státu v Praze a v Průhonicích, kde volil premiér Andrej Babiš? A co předcházelo incidentu na Lužinách?

Šedivý den. V Praze je sychravo a chladno. Kolem poledne ještě nic nenasvědčuje tomu, že za chvíli země začíná volit prezidenta. Lidé v ulicích spěchají jako obvykle, vedou řeč o běžných věcech, snad jen školáků je venku více, jelikož jim výuka tradičně ve volební den skončila dříve.

S druhou hodinou odpolední se ale vše změní. Základní škola Emy Destinové kousek od Vítězného náměstí na Praze 6 čeká na příjezd Mirka Topolánka. Ještě před kandidátem se ale do budovy nahrne hrstka nedočkavců.

Lidé proudí i na ZŠ Brdičkova na pražských Lužinách. „S manželem půjdeme volit až večer. Přemýšleli jsme, jestli vůbec, ale nakonec jsme se rozhodli, že to tam hodíme,“ vypráví jedna z voliček, která kolem školy prochází do nedalekého obchodního centra.

Kolem budovy na Lužinách je tradiční šrumec. Místní už jsou na něj zvyklí. Právě zde volí prezident Miloš Zeman. Ochranka tentokrát nekontroluje vchod do budovy v takovém počtu jako v říjnu během parlamentních voleb. O to více bodyguardů je ve volební místnosti.

Ta je jinde než před třemi měsíci. Prezident v říjnu viditelně zápolil s množstvím schodů, které musel vyjít, aby se dostal do patra, kde se volilo. Dlouhodobě říká, že trpí polyfunkční neuropatií, jež mu chůzi ztěžuje.

Cítím se poctěn, pravil Zeman

Nyní takový problém řešit nemusí. Místnost je v přízemí naproti skříňkám. V ní před třetí hodinou čekají desítky novinářů a fotografů. Prostor je veřejně přístupný. Příchozí nikdo nekontroluje, ochranka jen hlídá, aby nikdo nestál mimo určený prostor.

Volební komisi se mediální zájem nelíbí. Je z něj viditelně nervózní a stejná je i atmosféra v místnosti. „Běžte tady za ty židle,” instruuje členka. Když se novináři přesunou a rozprostřou po celé šířce prostoru, je tu další problém. „Copak nevidíte, že tady máme osobní věci? Jděte na druhou stranu.” Tam ale zase zasahuje ochranka a vykazuje žurnalisty zpět.

Ačkoli se komise obávala lidí stojících za zády, problém nakonec přišel právě z míst, kam novináře vykazovala. Když si Zeman připravuje občanský průkaz, vyběhne z hloučku polonahá dívka. „Zeman je Putinova děvka!“ začne vykřikovat. Ochranka ji okamžitě zneškodní a zaskočeného prezidenta odvádí pryč.

„Žena je členkou hnutí Femen. Protože toto hnutí nedávno napadlo i papeže, jsem poctěn, že napadlo i mě. Jak vidíte, moje ochranka funguje dobře, protože se ke mně nedostala,“ komentuje už s úsměvem Zeman, který se po několika minutách vrátil zpět do místnosti.

Babiš: Poškodí nás to v zahraničí

Od té doby jako by volby nabraly novou dynamiku. Incident se řeší na sociálních sítích, odsuzují ho Zemanovi protikandidáti a začínají ho probírat i lidé na ulicích. Před pátou hodinou, v autobuse do Průhonic, kde má volit premiér Andrej Babiš, už o volbách mluví řada cestujících.

Naopak před obecním úřadem v Průhonicích je až nezvyklý klid. Česko se ponořilo do tmy a zatímco ve slunečném dni před parlamentními volbami tady na šéfa hnutí ANO čekali fanoušci včetně malých dětí, tentokrát je tu jen hrstka novinářů. Když vidí Babiše, diví se, že přichází sám.

„Manželka je bohužel v nemocnici, volit nepůjde vůbec,“ oznamuje premiér poté, co odvolí. Zopakuje, že svůj hlas odevzdal Zemanovi. „Máme svobodné volby, které ukáží, jaký je názor lidí. Myslím, že to, co se stalo, nás poškodí v zahraničí. Nejsme v Rusku,“ ohlédne se Babiš za útokem z Lužin. Naopak k vlastní kauze se vyjadřovat nechce. „Ke zprávě OLAF budu mít tiskovku v úterý, nechme to na ni.“

Docházejí lístky

Zatímco během parlamentních voleb zájem v průběhu dne upadal, tentokrát i před sedmou hodinou večerní míří do škol, školek a dalších budov desítky lidí. Zájem o výběr hlavy státu je až nezvykle vysoký. Kolem deváté se v Praze účast pohybuje lehce pod 50 procenty.

„Lidí chodí víc než v říjnu. A chodí více mladých,“ popisuje členka komise na Základní škole V Rybníčkách ve Strašnicích na Praze 10. „Máte ještě lístky?“ přijde se dokonce přeptat její kolegyně z vedlejšího okrsku.

Lístků je na stolech skutečně málo. I to ilustruje vysokou účast. „A to si řada lidí nosí vlastní,“ diví se komise a kolegyni vzkazuje, ať objedná další várky i pro ně. „Zítra budou určitě potřeba.“

Kdo nestihl odvolit v pátek, má šanci ještě v sobotu. Místnosti po celé zemi se otevřou v osm hodin ráno. Poslední opozdilci mají šanci do dvou odpoledne. Pak začne sčítání hlasů, které určí dvojici postupujících do druhého kola. Nebo rovnou nového prezidenta.