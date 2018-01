„Tak vypadá to nadějně,“ promluvil ke svým podporovatelům a novinářům na pódiu divadla La Fabrika ve chvíli, kdy už bylo naprosto jasné, že právě on se s Milošem Zemanem utká v druhém kole prezidentských voleb. Po boku mu stála rozzářená, ale stále decentní manželka. Z publika se ozýval potlesk. „Když jsem odjížděl z domu, nevypadalo to špatně,“ pokračoval ve své řeči, zatímco se k němu co nejblíže snažila přiblížit suita fotografů. Drahoš poděkoval svému týmu, podporovatelům a samozřejmě rodině v čele s manželkou. Prakticky definitivní výsledky prvního kola ukazují, že získal téměř 27 procent.

Drahošovi komentátoři celou dobu kampaně vyčítali image suchara. Možná proto svou řeč uvedl s až brutální nadsázkou. Tázal se, zda kampaň povede proti Miloši Zemanovi, nebo jeho spolupracovníkům. Jasně tak narážel na aktivitu kancléře Vratislava Mynáře nebo poradce Martina Nejedlého, kteří konají v pozadí a podpořili Zemanovu kampaň minimálně zaplacením billboardů a třeba i schůzkou s premiérem Andrejem Babiše, jenž současnou hlavu státu v prezidentském klání podpořil.

Tím si ale sám nahrál na otázku, jak on sám bude postupovat a jakou strategii zvolí do druhého kola, co se týče vlastních spolupracovníků. Otázky vzbuzuje především člen Drahošova týmu Jakub Kleindienst. „Kompletní velení převezmu já sám,“ uchýlil se Drahoš k vojenské terminologii s tím, že k dílčím změnám ale dojde.

Okamžiky vítězství si užívali i jeho podporovatelé. „Nálada je skvělá. Vnímám ji optimisticky,“ řekl v rozhovoru pro INFO.CZ spisovatel a nakladatel Jiří Padevět. „Je ale nutné pamatovat na to, že jsme teprve v polovině,“ dodal vzápětí.

O dalším osudu prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše se rozhodne za dva týdny v druhém kole prezidentských voleb. A nálada zatím panuje optimistická. S tím, jak se vyjasňovaly průběžné výsledky, stoupalo během dne v Drahošově štábu nadšení. Ve chvíli, kdy se podpora Miloše Zemana dostala pod 40 procent, ozval se hlasitý potlesk. V průběhu odpoledne se k Drahošově podpoře pro druhé kolo přidávali i další kandidáti, kteří pochopili, že pro ně prezidentské klání končí. Prostá matematika zatím naznačuje, že Drahoš by mohl mít v druhém kole šanci. Na jeho stranu se postavila většina relevantních kandidátů, kteří se do druhého kola neprobojovali. A jejich voliči teoreticky podpoří spíše Drahoše než Zemana.

„Já toto dělení České republiky na Prahu a venkov nemám rád,“ vylučuje Padevět argument, že Drahoš zabodoval jen ve větších městech. „Nejsem jeho příznivcem. Já si myslím, že všude žijí lidé různého ražení. Nedělme stále republiku na Prahu a zbytek. Všude žijí dobří a špatní lidé,“ dodal. Pro Drahoše nyní bude rozhodujících dalších čtrnáct dní. Vítěz prvního kola Miloš Zeman už potvrdil, že přestane uhýbat a utká se s ním v debatách.