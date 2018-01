Můžu si vyfotit selfíčko s volební urnou? A smím si vzít k volbám tričko se Zemanem? Pokud si nejste jistí, co vše se ve volební místnosti smí a co se naopak nemůže, projděte si našeho stručného průvodce k volbám, který srozumitelně tlumočí paragrafy ze Zákona o volbě prezidenta republiky 275/2012 Sb.

Trika a odznaky se svými kandidáty nechte doma

Ve volební místnosti a v jejím okolí je po dobu konání hlasování zakázaná jakákoli politická agitace ve prospěch některého z kandidátů. Tričko nebo odznak podporující některou z osob, která se o místo na Hradě uchází, nechte doma. Jinak riskujete vykázání.

Sundejte tmavé brýle, vymotejte se ze šály

Členové volební komise vás k volbám také nepřipustí, pokud nebudou moci ověřit vaši totožnost. Černé brýle, kapuce a šátky proto před komisí raději sejměte.

Voličský průkaz pro volbu nestačí

Pokud jste se rozhodli volit mimo místo svého trvalého bydliště, pravděpodobně jste požádali úřad o vystavení voličského průkazu. Díky němu můžete odevzdat hlas v kterékoli volební místnosti v republice. Sám voličský průkaz vám ale k volbě nestačí, vždy musíte ještě doložit svoji totožnost buď občanským průkazem, nebo pasem. Volební komise vám následně průkaz odebere a vydá volební lístky. Pokud volíte tam, kde máte, stačí občanka, nebo pas.

Za plentu musí každý. A sám

Na některé věci v životě je člověk vždycky sám a volby jsou mezi nimi. Po převzetí volebních lístků a úřední obálky se každý volič musí odebrat za plentu, kde list vybraného kandidáta vloží do obálky. A právě tam musí každý sám, a to i v případě, že si list kandidáta připravil už doma. Doprovod manželky, sourozence nebo kamaráda není možný. Pouze v případě zhoršeného stavu voliče může přítomná komise dovolit, aby mu s vložením lístku do obálky jeho blízký asistoval. Členové komise mu ale nesmí pomáhat nikdy.

Lístek patří do obálky, ale i pan kníže dělá chyby

Podle zákona je hlas platný jen v případě, že v odevzdané úřední obálce se nachází jen jeden volební lístek. Pokud jich vložíte víc, nedostane každý z kandidátů jeden hlas, ale nikdo nedostane žádný a váš hlas bude neplatný. Počítají se také pouze hlasy, které jsou na oficiálních lístcích. Pokud si volební lístek sami doma vyrobíte, neplatí. Zároveň je také nutné lístek umístit do úřední obálky. Neopakujte chybu Karla Schwarzenberga, který při minulých volbách na obálku zapomněl.

Na lístek můžete kreslit, nesmíte ho ale trhat

Pokud lístek přehnete a vložíte do obálky, počítá se jako platný. Pokud je ale přetržený, komise jej nezapočítá. V případě prezidentských voleb není nutné volební lístek jakkoli upravovat. Pokud máte ale chuť něco sdělit komisi, případně se podepsat, lístek zůstane platný, pokud z něj půjdou v pořádku vyčíst údaje nutné pro započítání hlasu.

Děti do urny obálku vhazovat nesmí

U vhazování do urny je to stejné jako s plentou. Hlas by měl odevzdat volič sám a to viditelně před komisí. Děti nebo partneři by volební lístek jiného člověka vhazovat do urny neměli.

Volební selfíčka povolena

Žádná část zákona neupravuje skutečnost, zda volič smí nebo nesmí vyfotit za plentou svůj hlas. Je také možné zvěčnit se s volební urnou, ale je rozumné nejdříve požádat přítomnou volební komisi o svolení.

Na panáka raději až po volbě

Zvolit prezidenta je zodpovědný krok, který vyžaduje odhodlání. Není ale dobré jej posilovat návykovými látkami nebo alkoholem. Je na zvážení volební komise, zda vás v podroušeném stavu připustí k volbám. Předseda vás nicméně může vykázat a zavolat policii.