Mezi své příznivce přišel z prezidentských kandidátů jako jeden z posledních. Do Pivovaru Národní vstoupil až po třetí hodině. Už tehdy bylo ale jasné, že do druhého kola se bývalý český premiér nepodívá.

Novináře ignoroval hned po příchodu, okamžitě zamířil mezi své příznivce – do pečlivě oddělené části restaurace. „Podařilo se nám vzbudit naději a to je to nejcennější,“ snažil se mírnit všudypřítomný pocit zklamání. Marně.

Moc vám všem děkujeme za diskuzi. Neloučíme se. Už teď jsme vyhráli! Vzbudili jsme naději, že to jde. Že nesmíme rezignovat a propadnout beznaději. A to je docela dost. pic.twitter.com/p8BRsQN4wK — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) January 13, 2018

„Mrzí mě, že to tak dopadlo,“ řekl pro INFO.CZ jeden z jeho podporovatelů Pavel Feigl ve chvíli, kdy už byla Topolánkova prohra jasná. „Myslím, že to bylo dáno hlavně tím, že mu během jeho politické kariéry nasadili více psích hlav, než si zasloužil.“ Jedním dechem dodává, že vyslyší Topolánkovou výzvu a v dalším kole to „hodí“ Drahošovi. Stejně, jako další podporovatelé bývalého premiéra.

Mirek Topolánek utíká před novináři autor: INFO.CZ

První kolo bitvy o Hrad v sobotu dopadlo podle papírových předpokladů. Do velkého finále se podívá současný prezident Miloš Zeman s akademikem Jiřím Drahošem. Ač Topolánek před volbami průzkumy zatracoval, získal místo šesti předpovídaných procent jenom čtyři.

Porážku Topolánek uznal a snažil se ji nést hrdě. Bylo ale jasné, že uvnitř ho sžírá. Novináře nechal, aby se na něj „učekali“, pak k nim prohodil jen několik připravených vět. Dotazy odmítal. A hned se závěrem své řeči odešel mezi své nejbližší. Jakoby mu byl pivovar na Národní malý, obklopil se svými přáteli ve vnitrobloku. Na čerstvém vzduchu, pod širým nebem. Jistě mu přišel vhod.

Hutná atmosféra tmavé restaurace totiž jen podtrhovala pocit neúspěchu.

Co bude s Topolánkem dál? Neví.

„I přesto, že dnes utrpěl porážku, si myslím, že by se měl do politiky ještě vrátit. Říkal jsem mu to před deseti lety a řeknu mu to i dnes,“ nabízí trochu naděje pro Topolánka i jeho voliče Feigl.