Zachraňme ČSSD: Zimola s Haškem se vrací na scénu a fandí Zemanovi. Glosa Markéty Žižkové

Vedle už jmenovaných se dnes před novináři na tiskové konferenci objevil třeba i severočeský poslanec Jaroslav Foldyna. Hned několikrát z úst zástupců platformy zaznělo, že jsou otevřeni všem názorům a diskusi, nevylučují žádný myšlenkový proud a nechtějí vést frontální útok na vedení sociální demokracie. Nejde prý o bojovníky o pozice, ale o srdcaře, kteří mají strach o budoucnost partaje, které věnovali dlouhé roky života. Z toho, co ale na konferenci dál zaznělo a kdo platformu zastupuje, je vidět, že jde o určitý směr.

Podle manifestu, jenž je k přečtení i na speciálně spuštěném webu, platforma požaduje přiznání politické odpovědnosti za katastrofální volební výsledek v podzimních sněmovních volbách. Ten podle něj nese vedení ČSSD v čele s Bohuslavem Sobotkou. Další dva návrhy se týkají blížícího se únorového sjezdu. Ten by měl permanentně pokračovat do příštího, řádného sjezdu a všichni členové by měli mít možnost rozhodnout o novém předsedovi. Zároveň by měla členská základna hlasovat o tom, zda bude ČSSD součástí vlády, nebo odejde do opozice. Tolik k citacím z oficiálního dokumentu.

Fakt, že se bude platforma ryze kriticky stavět k současnému vedení, jež vedlo sociální demokracii do sněmovních voleb, byl jasný už před začátkem dnešní tiskové konference. Stačil letmý pohled na její zástupce. Dnes pak padala v souvislosti se Sobotkovým vedením a situací v partaji slova jako tragický, na pokraji volitelnosti nebo poslední možnost na vzkříšení.

Protisobotkovský sentiment potvrdili i tím, že se jasně vyslovili pro podporu Miloše Zemana v prezidentských volbách. A to přesně týden před prvním kolem. To, že k současné hlavě státu má stále blízko významná část partaje, je známo. A nic na tom nemění, že si Zeman nenechal v poslední době uniknout jedinou příležitost ČSSD kritizovat.

Právě k Zemanovi jako úspěšnému předsedovi strany, který vytáhl ČSSD od sedmiprocentního na třicetiprocentní výsledek, se zástupci platformy během setkání několikrát se sentimentem v hlase vraceli. A nereflektovali přitom fakt, že se tak stalo v 90. letech a sociální demokracie se dnes nachází v jiné situaci nejen v Česku, ale v celé Evropě.

Náznaky toho, že se bývalý hejtman, který se kvůli kauze rekreačního domu v Lipně nad Vltavou a odměnám ve společnosti Jihočeské nemocnice nedostal ani na kandidátku do poslanecké sněmovny, v rámci strany opět vynoří, byly zjevné několik posledních měsíců. A sedmiprocentní debakl mu k tomu jen dál nahrál. V jeho případě tak úplně neplatí ani prohlášení, že o místa ve vedení strany nejde. Už na konci června v rozhovoru pro INFO.CZ Zimola připustil, že by o takový post stál.

„Ano, nebráním se tomu ucházet se o zatím blíže nespecifikovanou pozici ve vedení sociální demokracie, protože nechci být kritikem bez odpovědnosti, rebelem bez příčiny. Nechci být tím, kdo bude jen kverulovat a nebude ochoten také něco dělat. Ano, v některých ohledech se mi skutečně rozvázaly ruce (myšlena rezignace na jihočeského hejtmana – pozn. red.), to přiznávám. A možná tu energii rád teď vrhnu ve prospěch sociální demokracie,“ odpověděl na dotaz, zda se bude ucházet o post ve vedení soc.dem.

Ze Zimolovy strany přitom nejde o první podobný manifest. Před časem publikovala jihočeská soc.dem. v čele se Zimolou manuál s názvem Jihočeské desatero. Pro exhejtmana s přezdívkami korunní princ ČSSD nebo – jak sebe sám nazývá – rebel s příčinou se uvolnil po neúspěšných volbách, kdy se jeho straničtí protivníci stáhli do ústraní, prostor.

Ten si užívá i poslanec Jaroslav Foldyna. Už v den sněmovních voleb si stěžoval v rozhovoru pro INFO.CZ na to, že vedení ČSSD nebylo schopno pojmenovat problémy tak, jak jsou. Voliči kvůli tomu prý partaji utekli i k SPD nebo ANO. Dnes před novináři opět mluvil o tom, že se z programu soc.dem. vytratil důraz na obyčejného člověka nebo národní zájmy a vlastenectví.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, některé z čelních představitelů „zachránců ČSSD“ spojuje i účast na tzv. lánském puči v roce 2013. Na tajnou schůzku s prezidentem Zemanem se tenkrát vypravil i současný předseda strany Milan Chovanec. Ten se k platformě nepřihlásil. I tak na něj ale dnes padlo několik pochvalných slov. Vyznačuje se prý hlavně tím, že „zvedá telefony“.

O tom, jak moc bude platforma otevřena diskusi a kdo všechno se v rámci ní bude na záchraně soc.dem. podílet, bude jasněji už 20. ledna v Táboře. Právě tam organizátoři platformy svolali první setkání svých stoupenců. Zatím to spíše vypadá na comeback politiků, kteří se museli v letech po lánském puči a za Sobotkova vedení stáhnout do ústraní. A bylo jen otázkou času, kdy se po debaklu ve sněmovních volbách opět objeví na scéně.