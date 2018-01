Zeman je fakt dobrej, vybírá telátka na porážku. Já jím ale nebudu, říká Vratislav Kulhánek

Vratislav Kulhánek do prezidentských voleb kandiduje za Občanskou demokratickou alianci, která na podzim ve sněmovním hlasování dostala jen 8 tisíc hlasů. Bývalý šéf Škody Auto si přesto věří: očekává zisk kolem deseti procent. Cílí prý na podobné skupiny jako aktuální hlava státu Miloš Zeman – tedy třeba na pracovníky fabrik. Zemana kritizuje mj. za jeho vulgární vyjadřování a vadí mu také přístup ke kampani. To, že nechodí do debat, je podle něj chytré a nefér. „Bude těžké ho porazit, je fakt dobrej,“ říká Kulhánek v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Proč by si na Hrad pozval šéfa Volkswagenu? Komu by dal druhý pokus na sestavení vlády? A jak by kultivoval českou společnost? Podívejte se na poslední ze série rozhovorů s 8 prezidentskými kandidáty. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.