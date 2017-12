Zeman je slabý, nebo dohodnutý. ODS se s ANO možná dohodne po sjezdu, říká Mirek Topolánek

Menšinovou vládu by nepřipustil, druhý pokus by Andreji Babišovi negarantoval. Kandidát na prezidenta Mirek Topolánek by povolební jednání dirigoval úplně odlišně než Miloš Zeman. Především by prý chtěl dopředu vidět, že se vznikající vláda může ve sněmovně opřít o většinu, jak bývalo zvykem. Největší koaliční potenciál vidí u ANO se svou bývalou domovskou stranou ODS. Proč by měly spojit síly? A dokázala by občanská demokracie vůbec vysvětlit případný názorový veletoč? Podívejte se na část rozhovoru. Rozpadne se Evropská unie? A proč se Topolánek obává milionů uprchlíků z afrických zemí? Celé interview najdete níže.