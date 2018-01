Prezident Miloš Zeman poděkovali lobbistovi a někdejší šedé eminenci ODS Tomáši Hrdličkovi za příspěvek do volební kampaně. Zároveň ale prohlásil, že o nic takového nežádal a žádnou kampaň nevede. Zeman to řekl v rozhovoru pro MF DNES. Vyjádřil se i k nedávným výtkám Pavla Rychetského. Předseda Ústavního soudu je podle něj frustrovaný.

Zeman v rozhovoru prohlásil, že je z volby, která proběhne v pátek a v sobotu, nervózní. Hodlá však i v případě postupu do druhého kola dodržet svůj závazek nechodit diskutovat s protikandidáty. Otázky, které v debatách zaznívají, Zeman podle svých slov už několikrát zodpověděl a nevidí důvod, proč by tak měl činit znovu.

Prezident zopakoval, že nikoho nežádal o příspěvky do volební kampaně, kterou se zavázal nevést. „Byla to jejich svobodná vůle, mohu vás ujistit, že jsem je o nic takového nežádal. Protože i když na to nevypadám, občas se stydím požádat o nějakou pomoc,“ prohlásil na adresu podporovatelů, mezi nimiž je i podnikatel a někdejší šedá eminence ODS Tomáš Hrdlička.

Kontroverzní postava z Prahy 10 poskytla Zemanovi nepeněžité plnění. Za zhruba 440 tisíc zařizoval pro jeho kampaň tisk a výlep plakátů. „Chci mu – jako každému – vaším prostřednictvím poděkovat,“ řekl prezident MFD.

Zeman zároveň okomentoval slova předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Ten jeho působení nedávno zkritizoval v nebývale ostrém rozhovoru pro server iRozhlas.cz. Mluvil o „kohortě panošů“ kolem hlavy státu, ze které má obavy. Spekuloval, že lidé jako Vratislav Mynář a Martin Nejedlý mohou mít svého koně, kterého budou chtít dosadit do čela Ústavního soudu po Rychetského odchodu.

„Pavel Rychetský je trochu frustrován tím, že jsem při posledních dvou nebo třech jmenováních ústavních soudců neuposlechl jeho rady a jmenoval jiné ústavní soudce, než si přál on. A já dokážu jeho frustraci pochopit. Na druhou stranu bych já sám pokládal za poněkud odvážné kritizovat okolí jakéhokoli politika, protože je věcí toho politika, jaké spolupracovníky si vybere,“ pravil Zeman.

Hlava státu v rozhovoru také zopakovala, že pokud vláda Andreje Babiše nedostane ve Sněmovně důvěru, pověří šéfa hnutí ANO sestavením kabinetu znovu. Výsledky voleb mu prý nedávají jinou možnost, jelikož je ANO vyhrálo s výrazným náskokem. Poskytne mu však více času na to, aby si zajistil většinu v dolní komoře.

Ve jmenování mu nezabrání ani zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF, v níž se podle Hospodářských novin mluví o dotačním podvodu v kauze Čapí hnízdo. Prezident zatím četl jen výňatky.

„Předpokládám, že si tuto zprávu časem vyžádám. Nemám vůbec nic proti tomu, aby byla zveřejněna. Naopak si myslím, že by to bylo jen dobře. Nu, tak počkejme, co nám nakonec z vyšetřování této kauzy vyplyne. Vycházím z presumpce neviny, což je starořímská právní zásada,“ dodal Zeman.