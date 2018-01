Zeman válcuje rivaly, potvrdil průzkum. Drahoš i Horáček ztrácí voliče

V prvním kole prezidentského souboje by to podle zjištění Phoenix Research měla být jasná záležitost. Miloš Zeman získá 31 procent hlasů, o druhé místo se „poperou“ bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš a expremiér Mirek Topolánek. Získali 17, respektive 15 procent hlasů.

Zato pro Michala Horáčka není názor veřejnosti slibným vykročením do boje o druhé místo ve 2. kole voleb, které se bude s největší pravděpodobností konat, a to 26. a 27. ledna. Od voličů by aktuálně získal jen osm procent hlasů a skončil by čtvrtý. Původně to přitom podle papírových předpokladů měl být souboj mezi ním a Jiřím Drahošem.

„O postupující dvojici do druhého kola prezidentské volby rozhodne voličská účast, s velkou pravděpodobností bude nižší než při historicky první volbě před pěti lety. Právě nižší účast voličů může pomoci Miloši Zemanovi, protože na jeho straně je více zmobilizovaná skupina voličů, naopak odpůrci Miloše Zemana se tříští mezi hned tři kandidáty – Jiřího Drahoše, Mirka Topolánka a Michala Horáčka,“ zmínil šéf Phoenix Research Jan Kubáček.