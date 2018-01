Zeman ve středu promluví ve Sněmovně. Mezi zákonodárce chodil častěji než jeho předchůdci

Prezident Miloš Zeman ve středu navštíví Poslaneckou sněmovnu, aby před politiky promluvil před hlasováním o důvěře Babišovy vlády. Bude to už podeváté, co mezi poslance přijde. Zároveň tak získá možnost, jak tři dny před prezidentskými volbami promluvit se zákonodárci a v přímém přenosu i s voliči. Do Sněmovny chodil Zeman výrazně více než jeho předchůdci. Zde je přehled událostí, při kterých prezidenti České republiky v historii před poslance a senátory předstupovali.