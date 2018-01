První kolo přímé volby prezidenta České republiky o tom, kdo bude dalších pět let hlavou státu nerozhodlo. Do druhého kola, které se uskuteční za dva týdny, postoupil současný prezident Miloš Zeman a bývalý prezident Akademie věd Jiří Drahoš. INFO.CZ přináší srovnání dvou uchazečů o prezidentský úřad.

Silnější výchozí pozici pro druhé kolo prezidentské volby má bezesporu Miloš Zeman. Nahrává mu fakt, že jako prezident měl k dispozici daleko víc prostoru než všichni ostatní kandidáti. Ačkoliv prohlásil, že nepovede kampaň, využíval tento prostor v maximální míře. Měl k dispozici nelimitovaný prostor ve spřízněné TV Barrandov, po České republice je množství jeho billboardů, které za nejasných podmínek zaplatili jeho podporovatelé.

Chřadnoucí pragmatik

Miloš Zeman se narodil se 28. září 1944 v Kolíně, vyrůstal bez otce, pouze s matkou a babičkou. Vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE, byl dvakrát ženatý, z každého manželství má jedno dítě. V období Pražského jara vstoupil do KSČ, vyloučen ze strany byl v roce 1970. Byl poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum, v roce 1992 vstoupil do ČSSD, krátce po vstupu do strany, v únoru 1993, byl v Hradci Králové zvolen předsedou sociálních demokratů. V letech 1996 až 1998 byl předsedou Poslanecké sněmovny, od roku 1998 do roku 2002 předsedou jednobarevné vlády ČSSD. V roce 2003 neúspěšně kandidoval na Hrad, prezidentem byl zvolen o deset let později, v její historicky první přímé volbě.

Na Pražském hradě čelil množství skandálů, ty se na jeho podpoře mezi voliči ale nijak výrazně nepodepsaly. Jeho politická orientace je založená na příklonu k Rusku a Číně. Podpořil by uspořádání referenda o setrvání České republiky v Evropské unii a NATO. Byl by pro podstatné rozšíření prezidentských pravomocí.

Zemana podle všeho limituje jeho zdravotní stav. Kvůli onemocnění je jen částečně mobilní, špatně slyší, trpí také cukrovkou a opakovaně se objevují spekulace o jeho onemocnění rakovinou.

Akademik bez názorů

Jiří Drahoš se narodil ve slezském Jablunkově 20. února 1949. Po absolvování oboru fyzikální chemie na VŠCHT v Praze v roce 1972 nastoupil do Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV. Po listopadu 1989 působil na několika manažerských pozicích, mimo jiné jako předseda ústavních odborů, zástupce ředitele a posléze ředitel Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR.

V roce 2003 byl jmenován profesorem v oboru chemického inženýrství, o dva roky později byl zvolen místopředsedou a v roce 2009 předsedou Akademie věd ČR. V roce 2012 mu prezident Václav Klaus udělil Medaili prvního stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy. Je spoluautorem řady patentů, mimo jiné na recyklaci odpadního plastu nebo vysoušení papírového materiálu. S manželkou Evou má dvě dcery.

Racionalita, klid, trpělivost. To jsou atributy, které se k Drahošovi váží především. Politika a předvolební kampaně zvlášť jsou ale často spíše než o rozumu o emocích. A to by pro vědce Jiřího Drahoše nemusel být správný ring.

Drahoše předvolební průzkumy dlouhodobě představovaly jako nejvážnějšího konkurenta Miloše Zemana. Jako takový se stal cílem hned několika dezinformačních kampaní. Ty ho spojovaly například se spoluprací s komunistickou tajnou bezpečností StB. Drahoš všechna obvinění přesvědčivě vyvrátil. Bývá kritizován za nejasnost a nepevnost názorů.

Jeho politická orientace je pevně spojená s příslušností České republiky do Evropské unie a NATO. Jako prezident chce úřadu vrátit důstojnost a přestat rozdělovat společnost.