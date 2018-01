První kolo ale ukázalo i jinou věc: Zeman není Česko, protože „antizemanovské“ kandidáty dohromady volilo mnohem víc lidí než jeho. Všichni tito poražení (pardon, nejde samozřejmě o porážku: třeba Michal Horáček v kampani utratil vlastních 30 milionů, najezdil 85 000 kilometrů a poznal skvělé lidské příběhy!) už taky vyzvali své voliče, aby volili Drahoše. A přidali se i obvyklí podezřelí, k nimž média ráda chodí pro rozumy, třeba herečka Aňa Geislerová. Ostatně jsme v herecké zemi.

Těžko říct, co přesně to znamená pro druhé kolo voleb. V předchozích volbách v něm totiž nejvíc maximalizoval zisk právě Zeman, když knížeti „utekl“ o půlmilionu voličů a získal 2,7 milionu voličů. Nevíme ovšem, jaký má potenciál nyní po své první hradní pětiletce. Jeho bizarní fraška může být trochu moc i na některé bývalé fanoušky, Zeman přece jen trumfuje i sám sebe; volební úspěch Tomia Okamury, přinejmenším rétoricky polojaponské mladší verze Zemana, ale současně ukazuje, že čiré bláznovství v politice nyní perfektně prodává.

Matematicky samozřejmě vychází, že pokud by Drahoše volili všichni voliči poražených kandidátů a Zeman zůstal na svém maximu z roku 2013, nespasily by ho ve druhé volbě ani případné hlasy od těch poražených kandidátů, kteří připomínají jeho klony. Jenže takhle to v politice nefunguje, s ničím se nepřepočítáte hůř než s matematikou. Logiku vždy trumfují emoce. A třeba představa, že mi s volbou hezky svazácky radí někdo jako Geislerová, je stejně strašidelná, jako když vám s ní mile poradí Jiřina Bohdalová. Nejen herci by se radši měli držet rozdávání radosti.

Drahošovi ale může ve druhém kole pomoci ironie, jak už to bývá. Bývalý šéf Akademie věd je tak zoufale nevýrazný kandidát, jehož nic neděsí hůř než jasný názor, že nemusí na rozdíl od Karla Schwarzenberga nikoho vystrašit. I v prvním kole této volby se sice většina Zemanových soupeřů různě stylizovala do antiZemanů a co jim taky zbývalo: když chcete dobýt hrad, kde vládne Zeman, nemůžete na to jít s láskou. Nikdo z těchto kandidátů za sebou ale netáhl stejně odhodlaný a lehce strašidelný šik jako před pěti lety kníže.

Možná bych měl jako Horáček taky vyrazit za skvělými lidskými příběhy do terénu, zatím jsem ale ani v Praze, kde Drahoš vyhrál, nepotkal nikoho s jeho plackou v klopě. Nebo jinak: současná volba zatím není tak vyhraněná jako ta předchozí, kdy starého knížete přemalovávali na mladého pankáče a jako obvykle jsme se strašili dalším únorem 1948. To může znamenat, že dát hlas Drahošovi, i když jste ho v prvním kole nevolili, nemusí být tak nemožné, jako hodit to před pěti lety knížeti.

Fakt – a tentokrát ne alternativní – ale je, že to určitě neudělají všichni nevoliči Zemana a že i proto byla ve druhém kole předchozí volby nižší účast. Drahoš po prvním kole slíbil, že přeskupí tým a do toho druhého půjde jako „vrchní velitel armády“. Těžko říct, co to znamená. Zatím totiž bojoval spíš jako nižší důstojník, do jehož tklivého příběhu se zamiluje překvapivě hodně lidí, protože je prostě hodnější než současný vrchní velitel armády.

Ale možná v sobě nakonec najde to horší i Drahoš, ostatně nic v tom nepomáhá tak jako politika: zlo vytáhne i z absolutního dobra. I kdyby ale náhodou vyhrál, vyhraje spíš kvůli Zemanovi než kvůli sobě. Navzdory Drahošovi, chcete-li. I to se ale matematicky počítá.