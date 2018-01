„Zemana se nechtěla ani dotknout," říká obhájkyně polonahé aktivistky z hnutí Femen

Horkokrevná Angelina Diash (27) je teď v chládku. Za to, že nahá ve volební místnosti vyběhla k prezidentovi Miloši Zemanovi (73), strávila noc v cele předběžného zadržení. „Nechtěla útočit,“ tvrdí její obhájkyně Lucie Hrdá

Angelině Diash, která je členkou protestní skupiny Femen, policie sdělila podezření pro trestný čin výtržnictví. Za to jí hrozí až dva roky vězení. Její čin je řešen ve zkráceném přípravném řízení. V cele předběžného zadržení může aktivistka ukrajinsko-angolského původu zůstat 48 hodin. Je pravděpodobné, že v této lhůtě samosoudce rozhodne o vině a trestu.

„Má klientka je v současné době v cele předběžného zadržení a čeká na soudní jednání. Přijela do ČR pouze za účelem páteční akce a ČR hodlá opustit, jakmile jí to orgány činné v trestním řízení umožní,“ řekla pro Blesk její obhájkyně Lucie Hrdá.

Advokátka: Měl to být jen vzkaz občanům ČR

Co svým provokativním činem Angelina Diash sledovala? „Smyslem jejího jednání jakožto aktivistky za lidská práva bylo upozornit občany ČR na to, že dle jejího názoru opakovaným zvolením prezidenta Zemana by občané ČR mohli ohrozit suverenitu českého státu, neboť dle názoru mé klientky je náš současný prezident ve vleku Putinova Ruska. A pokud se situace nezmění, bude ČR následovat osud Ukrajiny,“ tlumočila stanovisko aktivistky Hrdá.

