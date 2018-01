Život v Česku se dva týdny ponese v duchu souboje Zeman versus Drahoš. Dva kandidáti, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb, už bojují o podporu. Tu odpoledne vyjádřil i premiér Andrej Babiš, který řekl, že nemá důvod měnit postoj a dál stojí za prezidentem Milošem Zemanem. Ale důrazným tónem mu udělil několik rad: Měl by mimo jiné deklarovat, že nevede zemi na východ, jak je mu často vyčítáno, a měl by se zbavit některých spolupracovníků. Opakovaně se při tom v nadsázce označil za „nezkušeného politika“, jak ho na poli zahraniční politiky v minulosti tituloval Miloš Zeman.