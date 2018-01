Je to jednoduchá zoufalecká logika: Miloš Zeman by prostě neměl podruhé kandidovat na prezidenta, a to hlavně kvůli svému zdravotnímu stavu. A nejde o to, že sotva chodí a déle posedí na jednom místě - svět už zažil i úspěšné prezidenty na vozíčku. Problém je spíš mentální: Zeman stále častěji působí, jako by byl myslí někde jinde a mysleli za něj jiní. Ostatně nejspíš to už před pěti lety tušil sám, takže nám upřímně slíbil, že podruhé už určitě kandidovat nebude.

A podívejte: s hrdostí sobě vlastní do toho jde i podruhé a tentokrát dokonce jako jasný favorit! Ano, vím: Zemanovi se samozřejmě nedá věřit ani slovo a proto je úplně jedno, co kde řekne. Že se určitě nechce vrátit do politiky, to nám sliboval už před první přímou prezidentskou volbou stejně vehementně, jako nás teď jeho lékaři ujišťují, že je fit. Ve svých slavných bonmotech popřel sám sebe už tolikrát, že pravdu nedohledá ani jeho hradní troll Jiří Ovčáček. A ne že by ji vlastně hledal, lži a polopravdy prodávají mnohem líp. Zeptejte se třeba Ferdinanda Peroutky, kdyby žil.

Je tu ale i další argument, proč by Zeman neměl podruhé kandidovat. Pro Česko už toho udělal tolik, že si určitě nezaslouží obětovat se druhou hradní pětiletkou. Jeho stopa v české politice je dávno hlubší než vyjeté koleje na D1, což je co říct. Jako premiér kdysi vyhlásil slavnou akci Čisté ruce, díky níž nakonec skončil do vězení jen jeho ministr financí Ivo Svoboda, pro Zemanovy personálie příznačná věc. Kádry kolem něj vždy připomínaly šedou zónu a situace se jen horší.

Zeman taky téměř zničil ČSSD, svou někdejší vlastní stranu, a to jen z ješitné msty. Před časem prostě jmenoval úřednickou vládu svých kamarádů, které tím chtěl záhy dostat i do Sněmovny, což naštěstí zatrhli voliči. Díky jeho extenzivnímu výkladu v podstatě neexistuje ústava, stěží má cenu toaletního papíru. Česko taky nepamatuje obludnější prezidentskou frašku než Zemanův hradní výstup se stařeckou holí, jíž usměrňoval premiéra. Ani chudák Jiří Kajínek nemá takový trestní rejstřík!

Zeman je podobný relikt politické minulosti jako třeba Miroslav Kalousek. Ten má ale ve srovnání s ním jedinou výhodu, že bez pomoci ještě aspoň dojde k mikrofonu, pokud se zrovna drží dál od lahve. Ke konci svých funkčních období na hradě více či méně zle degenerovali i Václav Havel a po něm Václav Klaus, až Zeman ale v sobě i v lidech odšpuntoval ty nejhorší totalitní pudy: v podstatě všem ukázal, že si i v demokracii můžete v nejvyšší ústavní funkci dělat téměř vše, co chcete. Jen byste neměli jíst lidi jako kdysi Idi Amin.

Ano, i díky Zemanovi Česko ve světě získává reputaci Polska a Maďarska, zatím to ale nestojí v cestě ekonomickému růstu, který se nejvíc počítá: dokud můžou lidi nakupovat a zadlužovat se, málokoho tíží nějaká image, jíž země i díky prezidentovi získává ve světě. Mnohem horší je ale Zemanův odkaz směrem domů. Celých pět let úspěšně živí lidskou nenávist, když účelově rozděluje společnost. I jemu může za volební úspěch poděkovat Tomio Okamura, jeden z nejstrašidelnějších prodavačů strachu.

Podle některých zpráv z Hradu nechtěl znovu kandidovat ani sám Zeman, nejlíp zřejmě zná stav vlastního těla i hlavy. Výměnou za špičkovou zdravotní péči a servis, které si prezident užívá, se ale údajně nechal přemluvit svou hradní ekipou sledující pouze vlastní obchodní zájmy mířící na východ. Tam teď i díky Zemanovi mentálně míří i stále více Čechů, jak potvrzují zprávy nejen BIS. Zeman by teď pro Česko nejvíc udělal, kdyby tam na důchod zamířil i fyzicky. Třeba na Krymu prý vůbec není špatně. Ruská anexe je „hotová věc“ a je tam zdravější počasí než u nás. Jen občas nejde proud.