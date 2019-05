Trump v primárkách čelí republikánskému vyzyvateli. Má šanci porazit prezidenta? | info.cz

Weld vstoupil do bitvy s Trumpem ostrou rétorikou. Na prezidenta útočí takřka při každé příležitosti. Kvůli jeho stylu vlády v Bílém domě nebo pro možné maření spravedlnosti, na nějž poukázala Muellerova zpráva. „Pokud je Donald Trump vlastenec, měl by rezignovat,“ napsal na server Bulwark, za nímž stojí Trumpovi konzervativní oponenti.

A co na to Trump? Nic. Jindý výřečný prezident, který denně tepe do soupeřů na Twitteru, Weldovi nevěnuje žádnou pozornost. Na své oblíbené sociální síti jej nezmínil ani jednou. Naopak kritikou zasypal demokratického protikandidáta Joe Bidena. Podobně se k Weldovi staví i americká média. Ta o něm sice informují, ale většinou pouze okrajově.

Obojí je důsledkem Weldových minimálních šancí na úspěch. Od doby jeho aktivní účasti v politice uplynuly více než dvě dekády. Guvernérem státu Massachusetts byl do července 1997. Od té doby žádnou volenou funkci neměl. Předtím zastával různé pozice v justici. Ostatně i jeho kampaň zdůrazňuje zájem na vládě práva.

Weldův profil ale neodpovídá současnému naladění republikánských voličů. „Bill Weld je založením republikánem z doby před 50 lety,“ glosovala to v jednom z mála větších textů o Weldově kandidatuře na webu Politico Elaine Kamarcková z Brookings Institution.

Republikánští kandidáti na amerického prezidentaautor: Info.cz

„Jsem celoživotním libertariánem,“ prohlásil o sobě Weld. Za Libertariánskou stranu dokonce v předchozích volbách neúspěšně kandidoval na viceprezidenta. Mimochodem, v roce 2008 podpořil nikoli republikána, ale demokratického prezidentského kandidáta a pozdějšího šéfa Bílého domu Baracka Obamu.

Weld je jednoduše popsatelný jako vzdělaný zastánce volného trhu a malého státu, společensky ovšem spíše než ke konzervativcům tíhne liberálnějším směrem. Na jednom z mítinků ocenil práci Angely Merkelové, německé kancléřky, s níž má Trump časté spory. Zároveň se netají, že je zastáncem práv gayů a podporuje i možnost žen jít na potrat.

Zvlášť poslední zmíněná věc je v republikánských primárkách diskvalifikující. Dokonce i Trumpovi museli před jeho kandidaturou vysvětlit, že žádný republikán ještě nezískal nominaci, pokud potraty neodmítl. Bob Woodward ve své knize Strach následně popsal, jak Trump nevěděl, co to znamená pro-choice, neboli označení, které v angličtině náleží lidem hájícím možnost interupce.

Politico přirovnalo Welda k Berniemu Sandersovi, jenž dlouhou dobu zastával menšinové názory v Demokratické straně. Jenže zatímco Sandersova šance zřejmě přišla s novou generací demokratů, kteří jeho socialistickým vizím naslouchají, Weld naráží na opačný problém. Republikáni stále více tíhnou ke konzervativismu nejen ekonomickému, ale i sociálnímu.

Proti Weldovi navíc mluví i historie. Alespoň mírně konkurenceschopné vyzyvatele uvnitř vlastní strany nacházeli úřadující prezidenti naposledy v 90. letech. George Bush starší i Bill Clinton ale nakonec nominaci bez větších problémů získali. Jejich nástupci v první a druhé dekádě nového tisíciletí měli ještě méně starostí s vnitrostranickou konkurencí.

Trump se může opřít o průzkumy, které mu dávají více než 80procentní podporu mezi republikány. I když si zhruba dvě pětiny přejí, aby měl v primárkách vyzyvatele, většina konzervativců k Weldovi zatím netíhne.

Weld sází na to, že uspěje v primárkách v New Hampshire, do nichž kvůli volebnímu systému mohou promluvit i nezávislí voliči. Věří, že se poté dokáže odrazit k dalším výhrám. Jenže nejnovější průzkum listu Boston Globe ukázal, že to s jeho nadějemi nebude zase tak horké. Trump by jej v New Hampshire porazil v poměru 72 ku 17 procentům.