Babiš v jedné linii s prezidentem Zemanem. „Taky nechci předčasné volby,“ vzkázal

Zeman dnes uvedl, že strany by měly jednat z vlastní iniciativy a neodkazovat na to, že s nimi nikdo hovořit nechce. „Jednáme a budeme jednat. Po posledních schůzkách mám docela dobrý pocit. Nebylo to vždy jen negativní a plné rozporů. Naopak. Ale uvidíme. Nechci předbíhat. Taky nechci předčasné volby, říkal jsem to několikrát,“ napsal Babiš ČTK v textové zprávě.

Babiš dodal, že z ostatních lídrů stran měl v poslední době pocit, že by šli rádi znovu do boje. „Chápu, že úkolem nás politiků není otravovat občany, ale dohodnout se a pracovat pro ně. Myslím si, že pan prezident svým projevem tentokrát udělal vše pro to, aby v naší zemi zklidnil na konci roku situaci, možná i otupil hrany a čeští občané si uvědomili, že mají být na co hrdí,“ uvedl Babiš.

Vánoční poselství prezidenta Zemana (26. 12. 2017):

Projev ocenil jako celek, označil ho za pozitivní a konstruktivní. „Dává lidem naději a víru, že naše země úspěšná je a má potenciál být ještě úspěšnější, že se můžeme vrátit tam, kde jsme byli za první republiky,“ uvedl. Zeman podle něj navíc letos vyvinul i snahu spojovat lidi a mluvit k celému národu, což se mu povedlo.

O investicích už Zeman a Babiš mluvili před dvěma týdny po jmenování vlády, připomněl premiér. „Souhlasím, že investice mohou být vyšší a jako premiér k tomu chci své kolegy tlačit,“ uvedl. Souhlasí i se Zemanovým názorem, že by bylo možné snížit počet úředníků. „S vládou už na tom pracujeme,“ napsal Babiš. Stejně jako prezident se staví i ke zvyšování důchodů. „Souhlasím, že všem seniorům musíme přidat stejně,“ řekl.

Názory předsedy vlády a prezidenta se pak nerozcházejí ani v oblasti zahraniční politiky. „Ano, chceme být aktivnější v EU, chceme po NATO, aby bojovalo s tzv. Islámským státem, a budeme dělat vše pro to, aby migrační kvóty skončily v propadlišti dějin. Nikdo nám nebude diktovat, koho tu umístíme,“ reagoval na prezidentovy výroky.