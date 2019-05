ANALÝZA: Salvini utužuje vztahy s Orbánem. Chce s ním ovládnout europarlament | info.cz

„Naprosto vážně a otevřeně hledáme možnosti spolupráce se Salvinim,“ řekl v Budapešti po schůzce s italským ministrem vnitra a šéfem nacionalistické a krajně pravicové Ligy maďarský premiér Viktor Orbán. „O jakou formu půjde, to se ještě uvidí… Jsem přesvědčený, že Evropa potřebuje alianci protiimgračních stran,“ dodal.

Orbán se se Salvinim sešel před několika dny a oba politici se poplácávali po ramenou, zejména pokud přišla řeč na ilegální migraci nebo postoje k Bruselu. „Pozice italské a maďarské vlády jsou v této otázce naprosto identické,“ řekl Salvini poté, co si spolu s Orbánem prohlédl plot na maďarsko-srbské hranci. Ten v roce 2015 nechala vystavět maďarská vláda jako ochranu proti přicházejícím migrantům z jihu Evropy. „Věříme, že nová Evropa, která vznikne po 27. květnu, bude chránit své vnější hranice. Tak, jak to dělá Maďarsko v případě pozemních hranic, nebo Itálie v případě hranic na moři,“ zdůraznil.

Migrace nebyla jediným tématem, o kterém oba politici mluvili. Již za tři týdny se budou ve všech 28 zemích EU včetně Česka konat volby do Evropského parlamentu a předpovídá se, že zcela promění podobu instituce. Hybatelem změn chce být i sám italský ministr vnitra, jehož Liga by podle posledních průzkumů měla ve volbách získat více než 30 % europoslaneckých křesel, které jsou vyčleněny pro Itálii.

Salvini už několik měsíců prohlašuje, že v novém Evropském parlamentu vytvoří zcela novou politickou skupinu, která bude zahrnovat podobně smýšlející strany. Společným jmenovatelem by měl být právě kritický pohled na EU a také protiimigrační politika. Ambice Salviniho nejsou malé, italský ministr vnitra, který je známý ostrými výroky na adresu bruselských institucí, by rád, aby nová frakce byla v novém europarlamentu nejvlivnější.

To ale nebude lehké, protože nejnovější předvolební predikce ukazují, že možná Salviniho skupina dosáhne na 70 křesel z celkových 751. Pokud by se jí však podařilo na svou stranu získat Orbána, čísla by výrazně vzrostla.

Orbán hraje na obě strany

Jak v této souvislosti píší The Financial Times, straně maďarského premiéra Viktora Orbána se předpovídá, že by v blížících se volbách do Evropského parlamentu mohla získat až 67 procent křesel určených pro maďarské europoslance. Fidesz je však stále členem nejsilnější politické skupiny Evropské lidové strany (EPP) a zatím nikde oficiálně nezaznělo, že by ji chtěl v budoucnosti opouštět.

Orbán a jeho nejbližší lidé se však v posledních dnech (a naposledy po schůzce se Salvinim v Budapešti) nechali několikrát slyšet, že by se nebránili povolební spolupráci evropských lidovců s avizovanou novou frakcí Mattea Salviniho. Vysvětlují to tím, že by jim byla politicky mnohem bližší než současná spolupráce v Evropském parlamentu mezi EPP, k nímž patří také české strany KDU-ČSL a TOP09/STAN, a levicově orientovanou skupinou evropských socialistů (S&D), k nimž se hlásí čeští sociální demokraté. „Jestliže bude EPP spolupracovat s evropskou levicí, která kontinuálně ztrácí podporu voličů a jejíž vize není z našeho pohledu dobrá pro Evropu…tak pro nás bude obtížné si v této spolupráci najít místo,“ prohlásil ve čtvrtek Orbán v narážce na dlouholetou neformální spolupráci mezi EPP a S&D.

Orbánovo zatím nejednoznačné stanovisko svědčí o jediném: maďarský premiér stále hraje dvojí hru a připravuje se na všechny možné povolební scénáře, které se dnes dají jen těžko předpovědět. Jak v této souvislosti připomínají zahraniční komentátoři, maďarský premiér si nechce zavřít dveře ani do jednoho tábora.

Tím by se dala vysvětlit i jeho neúčast na „odstartování“ Salviniho plánů na tiskové konferenci, která proběhla začátkem dubna v Milánu. Salvini tehdy sezval lídry podobně smýšlejících uskupení, kterým je společným antiunijní populismus a protiimigrační rétorika. Společně s italským ministrem vnitra ale před novináře předstoupili pouze členové německé Alternativy pro demokracii (AfD), Strany Finů a Dánské lidové strany. Do Itálie kromě Orbána nepřijela ani šéfka francouzského krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penová, která však skupině údajně vyjádřila podporu na dálku. Pozvánku měl údajně dostat i lídr SPD Tomio Okamura, který se však ze setkání omluvil kvůli jiným pracovním povinnostem.

Maďarský premiér se sice se Salvinim sešel později, ale pořád udržuje vztahy s evropskými lidovci, a to i přesto, že v březnu rozhodli o dočasném pozastavení členství Fidesz v politické skupině. Důvodem bylo porušování zásad právního státu v Maďarsku nebo kampaň proti šéfovi Evropské komise a členovi EPP Jean-Claude Junckerovi. Podle dosavadních předvolebních průzkumů to vypadá, že Evropská lidová strana i přes očekávané ztráty zůstane i po volbách nejsilnější politickou skupinou v Evropském parlamentu. Orbánovi by se odchod ze silné frakce, která pravděpodobně bude mít zásadní slovo ve výběru Junckerova nástupce v čele Komise, nemusel vyplatit.

Otazníky se vznášejí i nad Orbánem navrženou spoluprací mezi Salviniho novou skupinou a EPP. Její lídr a zároveň nejžhavější kandidát na příštího šéfa Evropské komise Manfred Weber ji včera striktně odmítl. „On (Orbán; pozn. red.) už nemá na politiku EPP žádný vliv,“ uvedl. Podobně hovořila také německé kancléřka Angela Merkelová, jejíž CDU představuje nejsilnější stranu v rámci EPP. „S žádnou spoluprací s krajně pravicovými stranami po volbách nepočítejte,“ řekla německým novinářům.

Jak v této souvislosti poznamenává bruselský server Politico, který pravidelně aktualizuje volební preference voličů po celé Evropě, i kdyby se po volbách vytvořila spolupráce mezi Salvinim a EPP, tak by nebyla dostatečně silná na to, aby v reálu Evropským parlamentem protlačila své návrhy.