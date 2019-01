Billboardy proti Babišovi prověří dohledový úřad. Autory zajímá, zda zasáhli do kampaně

Možného zásahu do kampaně před volbami do Evropského parlamentu se mohli dopustit organizátoři billboardové akce Stydím se za svého premiéra, která cílí na šéfa ANO Andreje Babiše. Na jejich žádost to začne zkoumat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Informoval o tom deník E15.