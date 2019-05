Durčák: Přemluv euroskeptickou bábu ať nechodí k volbám aneb trapnost českých umělců | info.cz

Před volbami do Evropského parlamentu se vyrojila celá řada iniciativ, které se snaží dostat voliče k urnám a zvednout tak místy hodně bídnou volební účast (v Česku přišlo v roce 2014 odevzdat svůj hlas 18,20 % voličů, u sousedů na Slovensku to bylo jen 13, 05 %).

Nezahálí ani Evropský parlament, který spustil kampaň Tentokrát budu volit. „Je to apolitická kampaň a jejím cílem je inspirovat lidi, aby šli k evropským volbám. Není na nás, abychom občanům říkali, kdo má jít volit nebo jak,“ řekl mi v rozhovoru mluvčí europarlamentu Jaume Duch Guillot.

Svůj díl práce odvedla i Kancelář Evropského parlamentu v České republice, která na své sociální sítě nahrála sérii krátkých spotů, v nichž různé známé osobnosti veřejného života říkají, proč bychom měli tentokrát chodit k volbám. „Obsah a styl výpovědi byl na dané osobnosti. Někteří z nich ji pojali satiricky, někteří s nadsázkou, jiní poeticky a někteří zvolili vážnou výpověď,“ říká Irena Kubášková, tisková atašé kanceláře.

Za pozornost rozhodně stojí dle mého tři videoklipy, v nichž se k nadcházejícím volbám vyjadřují Ondřej Gregor Brzobohatý, Zdeněk Svěrák a Jan Hřebejk.

Proberme si nyní videa postupně. „Češi jsou upachtěnej národ plnej homofobních zbabělců, který se před každým problémem jen schovávaj a nemaj koule ho na to řešit. Tak přesně tohle nechci, aby si o nás myslel zbytek Evropy. A proto půjdu k volbám do Evropského parlamentu,“ hřímá v prvním spotu Brzobohatý. Budiž, byť si myslím, že neúčast u voleb je naprosto legitimní politický názor, věřím, že hercův apel některé nerozhodnuté voliče nadzvedne ze židlí a dostane k urnám. Negativní reklama je taky reklama a Brzobohatý se nesnaží nikoho ostrakizovat kvůli jeho názorům, nebo dokonce mu říkat, že by neměl jít volit.

Ondřej Gregor Brzobohatý nechce, aby si o nás ostatní Evropané mysleli, že se schováváme před problémy. Máte to taky tak? 👉 https://t.co/pVMWTNFS8x #evropskevolby2019 24. a 25. května pic.twitter.com/uKEBn0Pj2B — Kancelář EP v ČR (@EP_Praha) 10. května 2019

„Jsou nápady, které mění dějiny k lepšímu. Takový byl Marshallův plán a taková je Evropská unie. Prosím vás, dejte svůj hlas těm, kteří ji chtějí zachovat a zdokonalit a ne těm, kteří ji hodlají zničit,“ apeluje na Čechy ve druhém videu Zdeněk Svěrák.

Myslíte si stejně jako Zdeněk Svěrák, že EU změnila dějiny k lepšímu? 👉 https://t.co/pVMWTNFS8x #evropskevolby2019 24. a 25. května pic.twitter.com/edKuDZhBhi — Kancelář EP v ČR (@EP_Praha) 8. května 2019

Pomiňme teď fakt, že Evropskou unii budeme, stejně jako Marshallův plán, moci kvalifikovaně posoudit z hlediska dějinného vývoj poté, co se dozvíme, jak projekt evropské integrace skončí. Nicméně je evidentní, že Svěrák nepochopil apolitický charakter kampaně, tím pádem nepovažuji za šťastné, že ze své pozice poučuje diváky, koho mají a nemají volit. Pokud budou chtít Evropané demontovat EU, mají na to plné právo. Demokracie čerpá svoji legitimitu z vůle lidu a pokud se jednoho dne rozhodneme, že už o projekt evropské integrace nemáme zájem, vláda demokratického státu budou chtě nechtě rozhodnutí svého elektorátu respektovat. A kromě toho, i euroskeptik má právo sedět v Evropském parlamentu.

A to nejlepší na konec. „Dobrý den, já jsem Honza Hřebejk a chtěl jsem moc poprosit všechny, co si myslí, že do Evropy nepatříme a že bychom měli odejít a že dřív bylo líp, tak je moc prosím, aby k eurovolbám nechodili a ty ostatní moc prosím, aby přišli,“ říká do kamery slavný český režisér.

Vidíte to stejně jako Jan Hřebejk, nebo jinak? Tak jako tak 👉 https://t.co/pVMWTNFS8x pic.twitter.com/cymZvNW06C — Kancelář EP v ČR (@EP_Praha) 30. dubna 2019

Nejenže je jeho výpověď naprosto v rozporu s tím, co kampaň Evropského parlamentu měla zosobňovat, ale ukazuje, že Hřebejk není schopen dialogu. Říct v kampani, která má dostat co nejvíce lidí napříč politickým spektrem k volbám, že by jeden z názorových proudů měl zůstat doma, to je skutečně majstrštyk. Pokud nejste schopní diskutovat s lidmi, kteří mají rozdílný názor než vy a prostě jim řeknete, ať nechodí k volbám, de facto tím rezignujete na základní principy demokracie a ukazujete, že nejste schopen podložit svůj preferovaný směr, kterým by se měla společnost ubírat, fakty a názory v diskuzi se svými oponenty, jste zoufalec. Něco takového se rovná bezpodmínečné intelektuální kapitulaci. Navíc je to o to smutnější, že Hřebejk je zastupitelem za STAN na Praze 5. Nabízí se otázka, jak jedná na radnici s opozicí.

Přitom se ukazuje, že česká obdoba kampaně nemusela vypadat tak, jak to předvedli Svěrák s Hřebejkem. Zpěvačka Conchita Wurst, byť má nepochybně vlastní představu o politickém uspořádání unie, ve videu zveřejněném na oficiálním profilu EP jednoduše voliče poprosila, aby přišli k volbám, protože tentokrát je to životně důležité.

Nic víc, nic míň. Škoda, je to promarněná příležitost, jak skutečně otevřít dialog o evropských záležitostech, který v českém veřejném prostoru tolik chybí.