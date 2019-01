Europoslanec Štětina zakládá nové hnutí, bude za něj kandidovat do Evropského parlamentu

Europoslanec Jaromír Štětina se rozhodl znovu kandidovat do Evropského parlamentu. Mandát už nebude obhajovat za TOP 09 kvůli rozporům se současným vedením této strany. Do voleb chce jít za nové hnutí Evropa společně, které se rozhodl založit. Oznámil to dnes na svém twitteru. Pro vznik hnutí potřebuje získat tisícovku podporovatelů.

"Letos už nechci kvůli kvůli novému vedení TOP 09 kandidovat za tuto politickou stranu, byť s ní nadále sympatizuji. Rozhodl jsem se založit nové hnutí Evropa společně, které bude výrazně prosazovat myšlenku evropanství," napsal Štětina.

Ústředním mottem hnutí podle europoslance bude nezpochybnitelné zakotvení ČR ve strukturách EU a NATO jako pilířů demokratického směřování republiky. Hnutí by mělo ministerstvo vnitra zaregistrovat do 19. března, kdy je třeba odevzdat kandidátky pro evropské volby, které se uskuteční 24. a 25. května.

Volby do Evropského parlamentuautor: Info.cz

Své rozhodnutí znovu kandidovat do Evropského parlamentu zdůvodnil europoslanec a bývalý senátor pocitem nedokončené práce, pokračujícím rusko-ukrajinským konfliktem, v němž se angažuje na straně Ukrajiny, či stále malým povědomím o hybridní válce jak v Česku, tak v Bruselu jako sídle EU.

Štětina už v polovině loňského prosince oznámil, že za TOP 09 nebude kandidovat. Zdůvodnil to tím, že nové vedení v čele s dalším europoslancem Jiřím Pospíšilem způsobilo rozkol ve straně a nese zodpovědnost za její špatné výsledky v posledních obecních a senátních volbách.

Pospíšil k tomu uvedl, že Štětinovo rozhodnutí respektuje. Poznamenal ale, že europoslanec není členem TOP 09, do strany nikdy ani přes opakované výzvy nevstoupil, proto prý jeho kritika TOP 09 "s mnoha nepravdivými výroky" není korektní.

Minulé evropské volby v roce 2014 vyhrálo hnutí ANO, které získalo stejně jako TOP 09 a ČSSD čtyři europoslance. Po třech zástupcích v evropském parlamentu mají KSČM a KDU-ČSL, dva ODS a jednoho Svobodní. Volby provázela rekordně nízká účast 18,2 procenta hlasujících.