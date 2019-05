Eurovolby jsou za rohem. Češi je ale podceňují | info.cz

Jen necelý měsíc zbývá do voleb do Evropského parlamentu, v nichž si Češi zvolí celkem 21 europoslanců. České voliče však tento typ voleb netáhne, při posledním volebním klání v roce 2014 měli druhou nejnižší volební účast. Bude to letos lepší?

„Nyní začínáme dva nabité týdny, které pro mě jako úředníka Úřadu vlády znamenají jednak bilancování a pohled do budoucna, tak také využití pro komunikaci, aby si lidé znovu co nejvíce uvědomili, co vše pro ně EU znamená,“ uvedla pro INFO.CZ státní tajemnice Milena Hrdinková.

Necelé čtyři týdny zbývají do voleb do Evropského parlamentu, které se budou ve 28 zemích EU konat na konci května. V každé zemi volby probíhají jinak a na rozdíl od států, jako je Belgie, Bulharsko, Řecko, Kypr a Lucembursko, které mají povinnou volební účast, zájem voličů v Česku bývá o tyto volby výrazně nižší.

Češi v evropských volbách volili již třikrát. Zatímco v roce 2004 a 2009, kdy jejich volební účast dosáhla 28 procent, při posledních volbách v roce 2014 jich do volebních uren lístek vhodilo jen 18 procent. V porovnání se zbytkem evropské osmadvacítky se jednalo o druhé nejhorší skóre. Poslední místo obsadili Slováci, kde k volbám přišlo pouze 12 procent voličů.

V případě letošních eurovoleb některá šetření, jejichž výsledky vyšly na podzim loňského roku, hovořila o tom, že trend v nízké volební účasti v kolonce určené pro Českou republiku bude pokračovat. Průzkum Eurobarometr z loňského září dokonce uváděl, že své zástupce v Evropském parlamentu se v květnových volbách chystá volit jen 14 procent lidí.

Odhady, které tuzemské agentury prováděly již v tomto roce, jsou o poznání optimističtější. Dubnový CVVM tvrdí, že pokud by se volby do europarlamentu konaly v tomto měsíci, volební účast českých voličů by dosáhla 27 procent.

„Beru to jako příležitost, jak na lidi apelovat,“ dodává i proto Hrdinková, která vystoupila na konferenci věnované oslavám 15letého členství České republiky v Evropské unii. Státní tajemnice věří, že slavnosti spojené s tímto výročím mohou u lidí vyvolat zájem o volby. Vláda premiéra Andreje Babiše si podle ní riziko nízké volební účasti uvědomuje a „jejím cílem je zásadně vyšší účast než minule,“ řekla také Hrdinková.

S tím souhlasí i bývalý premiér a někdejší evropský komisař Vladimír Špidla. „Volby do Evropského parlamentu ovlivní životy voličů i nevoličů po celé Evropské unii, a proto by lidé měli jít volit,“ řekl redakci.

Sociologové i politologové, které v minulosti hovořili s českými médii, se vesměs shodují na tom, že stejně jako v roce 2014, tak i letos hrozí, že voliči nakonec zůstanou doma, protože jsou jednoduše volbami přesyceni. V roce 2013 se v ČR konaly prezidentské i sněmovní volby, a zatímco k nim dorazilo pět milionů lidí, voleb do Evropského parlamentu se o rok později zúčastnil už jen 1,5 milion lidí. Letos by to nemuselo být lepší, protože voliči mají v živé paměti ještě sněmovní volby v roce 2017, prezidentskou volbu o rok později a také průběžně volby do Senátu a zastupitelstev.

Navíc platí, že Češi obecně největší důležitost ze všech typů voleb přikládají prezidentským a obecním volbám, zatímco nejméně důležité jsou pro ně volby senátní a právě evropské.

Česká eurokomisařka Věra Jourová si myslí, že v letošních volbách do Evropského parlamentu bude klíčové přesvědčit především mladé lidi, aby se rozhodli jít volit. „Je důležité, aby přišli volit hlavně mladí lidé, kteří se zamyslí nad tím, v jakém prostředí chtějí žít a jakou budoucnost by chtěli před sebou mít. Ta je hodně závislá na tom, kam se bude ubírat EU, kterou oni už berou jako samozřejmost,“ řekla pro INFO.CZ.

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v Česku v pátek a sobotu 24. – 25. května 2019.